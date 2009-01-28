Зрители признали мультфильм "Шрек" лучшей детской кинокартиной

Однако от его уединения не остается и следа, когда местный правитель объявляет вне закона все магические существа на своих землях и отправляет их в ссылку на шреково болото. Шрек и вызвавшийся сопровождать его болтливый Осел, которого в оригинале озвучивает Эдди Мёрфи, отправляются выяснять вопрос о возвращении сказочных существ обратно по их постоянному месту жительства.