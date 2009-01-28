Зрители признали мультфильм "Шрек" лучшей детской кинокартиной

Опрос проводился среди 3000 совершеннолетних киноманов.
Полнометражный анимационный фильм "Шрек" вышел на экраны кинотеатров в 2001 году. Лента рассказывает историю огромного зеленого огра, который живет в собственной хижине на болоте и более всего на свете ценит спокойствие и уединение.
Однако от его уединения не остается и следа, когда местный правитель объявляет вне закона все магические существа на своих землях и отправляет их в ссылку на шреково болото. Шрек и вызвавшийся сопровождать его болтливый Осел, которого в оригинале озвучивает Эдди Мёрфи, отправляются выяснять вопрос о возвращении сказочных существ обратно по их постоянному месту жительства.
Второе место в списке лучших кинолент для детей занимает фильм "Пираты Карибского моря", вышедший в 2003 году. Главыне роли в картине исполнили такие звезды Голиивуда, как Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли.
Третью строчку занимает мультфильм производства студии Pixar "В поисках Немо", рассказывающий о жизни обитателей Большого барьерного рифа. На четвертой позиции расположился мультфильм "История игрушек", а замыкает пятерку лучших детских фильмов первая часть эпопеи о Гарри Поттере "Гарри Поттер и философский камень".