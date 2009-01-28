Юлий Ким приедет в Тюмень на «Зимний Грушинский»

«Зимний Грушинский в Тюмени» является конкурсным, в 2009 году особенностью фестиваля будет являться проведение на территории загородного центра творческих мастерских ведущих авторов и исполнителей России, столь необходимые для начинающих свой путь в сочинительстве в условиях определенной информационной блокады жанра авторской песни в СМИ. Как сообщает пресс-служба управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, в качестве почетного гостя приглашен и дал согласие на приезд, легендарный автор-исполнитель, Юлий Ким (Москва, Израиль).