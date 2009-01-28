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Юлий Ким приедет в Тюмень на «Зимний Грушинский»

28 января 2009, 15:30
С 27 февраля по 1 марта 2009 года в Тюмени пройдет 5-й Межрегиональный фестиваль авторской песни «Зимний Грушинский в Тюмени». Открытие фестиваля (27 февраля в 19.00) и гала-концерт (1 марта в 18.00) состоятся в Тюменском Театре кукол и масок по ул. Кирова, 36.
Сюжет
Тюмень

Будучи явлением сугубо национальным, авторская песня надежно застрахована от влияния западных субкультур, это экологически чистая зона в огромном пространстве современного музыкального мира. В отличие от классической музыки, песни бардов не являются искусством элитарным или богемным, они общедоступны и понятны всем.

«Зимний Грушинский в Тюмени» является конкурсным, в 2009 году особенностью фестиваля будет являться проведение на территории загородного центра творческих мастерских ведущих авторов и исполнителей России, столь необходимые для начинающих свой путь в сочинительстве в условиях определенной информационной блокады жанра авторской песни в СМИ. Как сообщает пресс-служба управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, в качестве почетного гостя приглашен и дал согласие на приезд, легендарный автор-исполнитель, Юлий Ким (Москва, Израиль).

#Новости#Фестивали#Тюмень#Таня#Культура
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