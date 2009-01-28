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Ян Боме благодарит тюменцев, посетивших его выставку

28 января 2009, 12:47
Художник Ян Боме благодарен тюменцам, посетившим его выставку. Напомним, выставка-продажа работ тюменского живописца, фотохудожника и журналиста с большим успехом прошла в городской Галерее Современного Искусства.
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Тюмень

Художник Ян Боме благодарен тюменцам, посетившим его выставку. Напомним, что выставка-продажа работ тюменского живописца, фотохудожника и журналиста с большим успехом прошла в городской Галерее Современного Искусства.

Ян Боме обратился к ценителям своего таланта через сайт Nashgorod.ru:

«27 января закончилась моя выставка, закончился праздник художника и всех, кто с ним.

Я благодарен устроителям моей выставки в Галерее Современного Искусства, что на Луначарского 28, благодарен всем, кто побывал там в эти дни и постарался приобщиться к моему мировосприятию.

Не смотря на некоторые особенности культуры нашего богатого купеческого города, я понял, как много у меня здесь друзей и единомышленников»

Всем, кто хотел бы продолжить общение с художником, Ян Боме оставил номер телефона: 8-909-186-51-23.

#Новости#Выставки#Тюмень#Таня#Культура
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