Ян Боме благодарит тюменцев, посетивших его выставку

Художник Ян Боме благодарен тюменцам, посетившим его выставку. Напомним, что выставка-продажа работ тюменского живописца, фотохудожника и журналиста с большим успехом прошла в городской Галерее Современного Искусства.
Ян Боме обратился к ценителям своего таланта через сайт Nashgorod.ru:
«27 января закончилась моя выставка, закончился праздник художника и всех, кто с ним.
Я благодарен устроителям моей выставки в Галерее Современного Искусства, что на Луначарского 28, благодарен всем, кто побывал там в эти дни и постарался приобщиться к моему мировосприятию.
Не смотря на некоторые особенности культуры нашего богатого купеческого города, я понял, как много у меня здесь друзей и единомышленников»
Всем, кто хотел бы продолжить общение с художником, Ян Боме оставил номер телефона: 8-909-186-51-23.