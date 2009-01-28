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Вторая часть "Обитаемого острова" выйдет в апреле

28 января 2009, 09:58
Продолжение дилогии Федора Бондарчука "Обитаемый остров" выйдет в прокат 23 апреля 2009 года.

Несмотря на все опасения создателей картины, что экономический кризис может сказаться на ее кассовых сборах, продюсер проекта Александр Роднянский уверен, что затраты на дилогию удастся вернуть.

Ранее он утверждал, что бизнес-план без учета проката за границей предусматривает совокупный сбор в прокате с двух частей фильма в 70 миллионов долларов.

Напомним, что производство фильма обошлось в 36,6 миллиона долларов, а первая серия за январские праздники смогла собрать в кинотеатрах чуть более 19 миллионов долларов.

#Новости#Кино#Россия#Таня#Культура
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