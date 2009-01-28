Ватикан поздравил Кирилла с избранием патриархом

Глава Службы печати Святого престола Федерико Ломбарди (Federico Lombardi) сообщил итальянскому информагентству ANSA, что католическая церковь с вниманием следила за развитием событий вокруг выборов нового предстоятеля РПЦ, а также поздравил Кирилла с избранием патриархом и пожелал ему плодотворного служения. К поздравлению Кирилла также присодинился глава католической архиепархии в Москве архиепископ Паоло Пецци.
Кроме того с поздравлением нового патриарха РПЦ выступил во вторник вечером главный раввин России Берл Лазар. "Мы испытываем особые чувства от того, что патриархом избран митрополит Кирилл. Мы с ним сотрудничаем очень много лет и можем с уверенностью сказать, что это человек, умеющий слушать, говорить так, чтобы его услышали", - цитирует слова Берл Лазара "Интерфакс". Он также подчеркнул, что в деятельности новоизбранного патриарха всегда "было очевидно тесное сотрудничество с руководителями традиционных религий".
Президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Тимакову, также поздравил Кирилла с избранием на патриарший престол. В телефонном разговоре с Кириллом Медведев "выразил надежду на дальнейшее укрепление диалога между Русской православной церковью и государством в деле развития страны и укрепления духовно-нравственных ценностей", а также "выразил уверенность в том, что деятельность избранного патриарха послужит упрочению межконфессионального согласия в российском обществе", добавила Тимакова. Присоединился к поздравлению Кирилла премьер-министр России Владимир Путин.
Митрополит Кирилл был избран предстоятелем Русской православной церкви во вторник, 27 января. 508 из 702 делегатов Поместного собора отдали свои голоса за кандидатуру Кирилла. Второго кандидата в патриархи - митрополита Калужского и Боровского Климента - поддержали 169 участников собора.