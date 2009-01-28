Ватикан поздравил Кирилла с избранием патриархом

Кроме того с поздравлением нового патриарха РПЦ выступил во вторник вечером главный раввин России Берл Лазар. "Мы испытываем особые чувства от того, что патриархом избран митрополит Кирилл. Мы с ним сотрудничаем очень много лет и можем с уверенностью сказать, что это человек, умеющий слушать, говорить так, чтобы его услышали", - цитирует слова Берл Лазара "Интерфакс". Он также подчеркнул, что в деятельности новоизбранного патриарха всегда "было очевидно тесное сотрудничество с руководителями традиционных религий".