В Тюменской области стало меньше преступников

Среди них убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и кражи. Самый высокий показатель у разбойных нападений - 45 процентов. Такие данные на прошедшей пресс-конференции озвучил начальник ГУВД генерал-майор милиции Павел Недоростов.
В соответствии с Приказом Президента РФ в истекшем году органами внутренних дел области достигнуты некоторые позитивные результаты в сфере организованной преступности и коррупции. Так количество раскрытых преступлений, совершённых в составе организованных преступных групп возросло более чем в три раза, в том числе в сфере экономики – почти в десять раз.
Количество выявленных преступлений коррупционной направленности возросло почти на десять процентов. На 2,1 процента больше, по сравнению с 2007 годом, выявлено налоговых преступлений. Высок показатель и у наркодел. В 2008 году их было раскрыто более половины.
Наиболее стабильно в течение года работали подразделения по Бердюжскому, Вагайскому, Нижнетавдинскому, Югринскому и Ялуторовскому районов. Низкие показатели у отделов внутренних дел по Аромашевскому, Викуловскому, Тюменскому и Уватскому районов.
Помимо этого Павел Недоростов подчеркнул, что в регионе на 12 процентов сократилось число дорожно-транспортных происшествий. Примерно те же показатели у травмированных и погибших во время аварий. Также более чем на 20 процентов снизился детский травматизм на дорогах.
Кроме того в прошлом году к административной ответственности было привлечено более семисот тысяч жителей области. Это на 15 процентов больше чем в 2007 году. Почти сорок процентов нарушителей игнорировали уплату штрафа.
Хорошие показатели у милиции и по возмещению материального ущерба. Из общего установленного ущерба около одного миллиарда рублей, почти 97 процентов удалось возместить.