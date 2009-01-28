В Тюменской области стало меньше преступников

В соответствии с Приказом Президента РФ в истекшем году органами внутренних дел области достигнуты некоторые позитивные результаты в сфере организованной преступности и коррупции. Так количество раскрытых преступлений, совершённых в составе организованных преступных групп возросло более чем в три раза, в том числе в сфере экономики – почти в десять раз.