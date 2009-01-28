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В Тюменской области аренда земли для строительства многоэтажек подешевеет

28 января 2009, 10:08
На заседании президиума правительства Тюменской области 26 января губернатор подписал постановление, которое дает возможность тюменским фирмам сэкономить на арендной плате за участки под строительство многоэтажного жилья.

На заседании президиума правительства Тюменской области 26 января губернатор подписал постановление, которое дает возможность тюменским фирмам сэкономить на арендной плате за участки под строительство многоэтажного жилья, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.

На начало января текущего года предприятия региона заключили с департаментом имущественных отношений более 340 договоров об аренде земли для подобных целей. Кризисные явления в экономике заставляют арендаторов все чаще обращаться с просьбой об отсрочке или уменьшении платежей.

Подписанное губернатором постановление вводит в действие понижающий коэффициент 0,5 для расчета годовой суммы арендной платы за участки, на которых юридические и физические лица возводят многоэтажные жилые дома.

Такое снижение размера арендной платы, считает Владимир Якушев, поможет сохранить темпы жилищного строительства и быстрее сдать в эксплуатацию новые дома. А, значит, для многих тюменских семей перспектива отпраздновать новоселье станет более реальной.

#Новости#Тюменская область#Недвижимость#Ксения#Экономика
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