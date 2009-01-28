В тюменских вузах начинаются подготовительные курсы для школьников

Дефицита мест на курсах нет. К тому же, как утверждают специалисты образовательных учреждений, с каждым годом желающих посетить дополнительные занятия становится всё меньше. Так в сельскохозяйственной академии в 2000 году было набрано 70 человек. В этом же году их будет приблизительно в десять раз меньше.