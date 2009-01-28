В тюменских вузах начинаются подготовительные курсы для школьников

С февраля в высших учебных заведениях Тюмени начинаются подготовительные курсы для школьников. В основном обучение будет проходить в формате Еденного государственного экзамена по таким предметам как русский язык, литература, математика, информатика, физика, химия, биология, история России, обществознание и иностранные языки. Исключения составляют спецпредметы.
Например, в Тюменской государственной академии культуры и искусств будущим студентам будут также преподавать творческие дисциплины: рисунок, композиция и живопись. Те, кто не успеют записаться на интенсивные курсы, смогут пройти подготовку по ускоренной программе в мае.
Продолжительность интенсивных курсов составит от трёх до четырёх с половиной месяцев. Школьники будут встречаться с преподавателями вузов во второй половине дня по три-пять академических часов в неделю.
Стоимость обучения колеблется от трёх до десяти тысяч рублей. Если школьник не сможет отдать всю сумму сразу, то в индивидуальном порядке ему может быть предоставлена отсрочка.
Дефицита мест на курсах нет. К тому же, как утверждают специалисты образовательных учреждений, с каждым годом желающих посетить дополнительные занятия становится всё меньше. Так в сельскохозяйственной академии в 2000 году было набрано 70 человек. В этом же году их будет приблизительно в десять раз меньше.
Отметим, что позже подобные занятия будут организованы в вузах и для абитуриентов, которые планируют поступать на заочную форму обучения.