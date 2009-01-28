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В Тюмени прошел торжественный митинг

28 января 2009, 10:53
Торжественный митинг, посвященный 65-летию со дня снятия блокады Ленинграда и приуроченный к открытию городского военно-патриотического фестиваля «Виват Россия» прошел вчера в 15:00 у мемориала «Вечный огонь».
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Тюмень

Торжественный митинг, посвященный 65-летию со дня снятия блокады Ленинграда и приуроченный к открытию городского военно-патриотического фестиваля «Виват Россия» прошел вчера в 15:00 у мемориала «Вечный огонь».

Эта дата для открытия фестиваля выбрана не случайно. Именно 27 ноября 65 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда. И место для открытия фестиваля выбрано символично.

Собрались на митинге воспитанники патриотических клубов, кадеты, ветераны Великой Отечественной и Афганской войн. Каждому было предоставлено слово. Ветераны почтили память героев блокады и дали наставления будущим защитникам Родины. Упомянули и финансовый кризис, пожелав тюменцам собрать все силы для его преодоления.

Минутой молчания и выстрелами в воздух почтили героев Великой Отечественной Войны, и все желающие возложили гвоздики к мемориалу «Вечный огонь».

Торжественно открыла фестиваль «Виват Россия» Светлана Владимировна Иванова - Начальник управления по спорту и молодежной политике. Проходит этот фестиваль уже не первый раз, но именно в этом году приурочен к такой важной дате как снятие блокады Ленинграда. На протяжении фестиваля будут проводиться встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной и Афганской войн, митинги, спортивные соревнования, будут работать музеи.

И завершила торжественный митинг и открытие фестиваля песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля Нефтегазового университета. Под барабанную дробь торжественно унесли флаг Российской федерации и все зрители и участники разошлись.

#Новости#Митинги#Тюмень#Ксения#Общество
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