В Тюмени прошел торжественный митинг

Торжественно открыла фестиваль «Виват Россия» Светлана Владимировна Иванова - Начальник управления по спорту и молодежной политике. Проходит этот фестиваль уже не первый раз, но именно в этом году приурочен к такой важной дате как снятие блокады Ленинграда. На протяжении фестиваля будут проводиться встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной и Афганской войн, митинги, спортивные соревнования, будут работать музеи.