В Тюмени прошел торжественный митинг

Торжественный митинг, посвященный 65-летию со дня снятия блокады Ленинграда и приуроченный к открытию городского военно-патриотического фестиваля «Виват Россия» прошел вчера в 15:00 у мемориала «Вечный огонь».
Эта дата для открытия фестиваля выбрана не случайно. Именно 27 ноября 65 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда. И место для открытия фестиваля выбрано символично.
Собрались на митинге воспитанники патриотических клубов, кадеты, ветераны Великой Отечественной и Афганской войн. Каждому было предоставлено слово. Ветераны почтили память героев блокады и дали наставления будущим защитникам Родины. Упомянули и финансовый кризис, пожелав тюменцам собрать все силы для его преодоления.
Минутой молчания и выстрелами в воздух почтили героев Великой Отечественной Войны, и все желающие возложили гвоздики к мемориалу «Вечный огонь».
Торжественно открыла фестиваль «Виват Россия» Светлана Владимировна Иванова - Начальник управления по спорту и молодежной политике. Проходит этот фестиваль уже не первый раз, но именно в этом году приурочен к такой важной дате как снятие блокады Ленинграда. На протяжении фестиваля будут проводиться встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной и Афганской войн, митинги, спортивные соревнования, будут работать музеи.
И завершила торжественный митинг и открытие фестиваля песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля Нефтегазового университета. Под барабанную дробь торжественно унесли флаг Российской федерации и все зрители и участники разошлись.