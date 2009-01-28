В России ужесточают наказание для пьяных водителей

В случае смерти пострадавшего срок уголовного наказания увеличивается до 7 лет, а если по вине нетрезвого водителя погибли двое и более человек, виновный может быть лишен свободы на срок до 9 лет, говорится в законопроекте. Во всех случаях нарушитель также будет лишаться водительских прав на срок до трех лет.