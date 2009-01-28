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В России ужесточают наказание для пьяных водителей

28 января 2009, 09:54
Госдума рассмотрит на пленарном заседании в пятницу во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность для нетрезвых водителей.

Об этом, как передает "Росбалт", сообщил сегодня журналистам по итогам Совета Думы спикер Госдумы Борис Грызлов.

Поправки в ст. 264 Уголовного кодекса РФ предусматривают ужесточение уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, напомнил спикер. По его словам, пребывание водителя в таком состоянии будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении ДТП.

Согласно документу, лишение свободы на срок до трех лет будет грозить нетрезвым водителям или находящимся в состоянии наркотического опьянения, если их действия на дороге повлекли тяжкий вред здоровью человека.

В случае смерти пострадавшего срок уголовного наказания увеличивается до 7 лет, а если по вине нетрезвого водителя погибли двое и более человек, виновный может быть лишен свободы на срок до 9 лет, говорится в законопроекте. Во всех случаях нарушитель также будет лишаться водительских прав на срок до трех лет.

"Ужесточение абсолютно правильное, надо бороться с этим злом", - заявил спикер Госдумы.

Помимо этого, Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в закон об ОСАГО, направленные на формирование стабилизационного резерва по обязательному страхованию.

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