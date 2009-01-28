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Умники Нефтегаза готовят смокинги ко Дню науки

28 января 2009, 15:53
По традиции День российской науки – 6 февраля - в нефтегазовом университете отпразднуют с размахом. В этот день, теперь уже по традиции, состоится церемония, сродни Оскаровской - чествование умниц и умников ТюмГНГУ «Интеллект Нефтегаза-2008».

В десяти номинациях, названия которых словно поэма - «Звездный странник», «Через тернии к звездам», «Звездная страна», «Архимед» и др. представлена интеллектуальная элита нефтегазового университета, привыкшая защищать честь вуза на олимпиадах, научных конференциях и конкурсах. В течение года учебный и научный департаменты ТюмГНГУ выявляют лучших из лучших для участия в этом конкурсе. Среди них – студенты, преподаватели, активно, участвующие в олимпиадном движении, а также институты, которые являются научной и материально-технической базой для подготовки ученых.

В вечерних платьях и смокингах умники и умницы Нефтегаза прошествуют по красной ковровой дорожке. Ректор ТюмГНГУ Николай Карнаухов, прославленные деятели науки, культуры, спорта вручат ребятам дипломы и награды.

В прошлом году ребят поздравляли «Мисс Россия-2007», а ныне «Мисс Мира - 2008» студентка ТюмГНГУ - Ксения Сухинова, герой России, командир экипажа самолёта ИЛ-76, совершившего героический побег на самолёте из талибского плена - Владимир Ильич Шарпатов, Олимпийская чемпионка, призер чемпионатов мира по биатлону, заместитель директора департамента по молодежной политике и спорту Правительства Тюменской области - Луиза Носкова и многие другие.

Конкурс «Интеллект Нефтегаза» не только красивая церемония. Всем номинантам и победителям вручаются премии. В прошлом году премия составляла: 25 тысяч - претендовавшим на победу и 50 тысяч победителям в номинациях.

На торжественную церемонию подведения итогов конкурса «Интеллект Нефтегаза - 2008» ребята приходят вместе со своими родителями, братьями, сестрами, друзьями, и от этого атмосфера мероприятия получается торжественной и вместе с тем камерной и душевной.

В этом году торжественная церемония награждения победителей «Интеллекта Нефтегаза» будет не менее яркой. В Центре информации, рекламы и маркетинга ТюмГНГУ полным ходом идет подготовка к мероприятию – дорабатывают сценарий, приглашают гостей, работают с анкетами номинантов. Интеллектуалы Нефтегаза тоже заняты, на сей раз не штудированием учебной литературы и не созданием научных работ, заполняют анкеты, продумывают детали вечернего туалета и пишут речь, на случай победы.

#Новости#Студенты#Таня#Общество
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