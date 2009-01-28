Умники Нефтегаза готовят смокинги ко Дню науки

В десяти номинациях, названия которых словно поэма - «Звездный странник», «Через тернии к звездам», «Звездная страна», «Архимед» и др. представлена интеллектуальная элита нефтегазового университета, привыкшая защищать честь вуза на олимпиадах, научных конференциях и конкурсах. В течение года учебный и научный департаменты ТюмГНГУ выявляют лучших из лучших для участия в этом конкурсе. Среди них – студенты, преподаватели, активно, участвующие в олимпиадном движении, а также институты, которые являются научной и материально-технической базой для подготовки ученых.