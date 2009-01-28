Тюменцы смогут скрепить свою любовь золотым сердцем

Так один из салонов предлагает тюменцам приобрести золотое сердце, которое легко делится на две половинки. То есть одну вы забираете себе, а вторую отдаёте любимому человеку в знак вечной любви и верности. Этот сувенир обойдётся вам примерно в 2000 рублей.
Следующий подарок хорошо подойдёт для жениха и невесты. Это золотые обручальные кольца с бриллиантом. На ювелирном изделии располагаются два сердца, скреплённые этим драгоценным камнем.
Необычным подарком для любимой может стать колье с сердечками, внутри которых помещён жемчуг. Цена таких украшений может достигнуть 20 тысяч рублей.
Традиционные подвески в виде сердца и кулоны со знаками зодиака тоже понравятся вашей второй половинке. Минимальная их стоимость составляет 1500 рублей.
Для более экономных горожан магазины могут предложить серебряные изделия. Кулоны с сердечком и кольца с этим же символом можно приобрести всего за 300 рублей, а подвеску в виде знака зодиака - за 500.
Немало тех, у кого завалились дома старые или сломанные ювелирные украшения. Их можно вполне отдать мастеру, чтобы 500 рублей. Но будьте готовы к тому, что при работе будет небольшая потеря материала. Она составляет примерно десять процентов от общего веса изделия.
Отметим, что со следующего месяца ювелирные магазины города поднимут цены на свой товар. Прирост составит примерно 20-40 %. К тому же до первого февраля действуют посленовогодние скидки. Так что поторопитесь, влюблённые тюменцы!