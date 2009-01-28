Тюменцы смогут скрепить свою любовь золотым сердцем

Немало тех, у кого завалились дома старые или сломанные ювелирные украшения. Их можно вполне отдать мастеру, чтобы 500 рублей. Но будьте готовы к тому, что при работе будет небольшая потеря материала. Она составляет примерно десять процентов от общего веса изделия.