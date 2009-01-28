Тюменскую губернию ждут спортивные игры

С 17 по 21 февраля 2009 года в Тюмени впервые пройдут Губернские игры в зачет XXII областных зимних сельских спортивных игр «Тюменские просторы» на призы правительства Тюменской области на 4 спортивных сооружениях: СК Центральный, СК Строймаш, ледовый дворец Центральный и ледовый дворец Прогресс.
До 2009 момента они имели статус областных зимних сельских спортивных игр «Тюменские просторы».
Это лично-командные соревнования комплексной спартакиады. Проводятся в целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни и повышения спортивного мастерства спортсменов. По следующим видам спорта: хоккей, лыжи, полиатлон, мини-футбол не снегу, настольный теннис.
К участию допускаются спортсмены не младше 1991 года рождения со всех районов юга Тюменской области, в том числе и Тюменский район. Планируется более 150 участников.
Мероприятие проводится при поддержке управления по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.