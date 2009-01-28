nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменскую губернию ждут спортивные игры

28 января 2009, 14:46
С 17 по 21 февраля 2009 года в Тюмени впервые пройдут Губернские игры в зачет XXII областных зимних сельских спортивных игр «Тюменские просторы» на призы правительства Тюменской области на 4 спортивных сооружениях: СК Центральный, СК Строймаш, ледовый дворец Центральный и ледовый дворец Прогресс.
Сюжет
Тюмень

С 17 по 21 февраля 2009 года в Тюмени впервые пройдут Губернские игры в зачет XXII областных зимних сельских спортивных игр «Тюменские просторы» на призы правительства Тюменской области на 4 спортивных сооружениях: СК Центральный, СК Строймаш, ледовый дворец Центральный и ледовый дворец Прогресс.

До 2009 момента они имели статус областных зимних сельских спортивных игр «Тюменские просторы».

Это лично-командные соревнования комплексной спартакиады. Проводятся в целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни и повышения спортивного мастерства спортсменов. По следующим видам спорта: хоккей, лыжи, полиатлон, мини-футбол не снегу, настольный теннис.

К участию допускаются спортсмены не младше 1991 года рождения со всех районов юга Тюменской области, в том числе и Тюменский район. Планируется более 150 участников.

Мероприятие проводится при поддержке управления по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

#Новости#Спорт#Тюмень#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25