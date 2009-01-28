Тюменское отделение «Почты России» ждет реорганизация

Безусловно, подобные мероприятия неизбежно повлекут за собой сокращение численности управленцев (но не более 15 человек). И это понятно: уходят дублирующие функции. К тому же, вакансии, соответствующие уровню образования и квалификации будут предложены высвобождаемым сотрудникам. Но, как я уже и сказал, изменения затронут только управленцев. Что же касается рядовых специалистов, они фактически останутся на тех же рабочих местах. Ведь объем работ не сокращается, просто идет структурирование процессов. Мы сможем обратить еще большее внимание на социальные нужды работников почты, на улучшение качества предоставляемых услуг, как с помощью увеличения штата почтальонов, так и внедрения новых технологий. Кроме того, повысить заработную плату рядовым работникам почты.