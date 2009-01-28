Тюменское отделение «Почты России» ждет реорганизация

В связи с приказом генерального директора ФГУП «Почта России» «О частичном изменении организационно-производственной структуры обособленных структурных подразделений УФПС Тюменской области – филиала ФГУП «Почта России», указывается, что в целях оптимизации сети почтовой связи, объединить ряд структурных подразделений УФПС Тюменской области. Однако это вовсе не означает, что уменьшится число отделений почтовой связи.
И.о. директора УФПС Тюменской области Геннадий Музыкин прокомментировал ситуацию следующим образом: «Да, перед нами поставлена задача в максимально короткие сроки и, с наименьшими потерями, провести мероприятия по реорганизации Тюменского почтамта и ОСП РПЦ «Товары-Почтой», расположенных в г. Тюмени.
Задачи, решаемые таким образом, можно охарактеризовать по трем направлениям: укрупнение почтамтов; централизация функций управления на уровне укрупненного почтамта; сокращение расходов на содержание управленческого аппарата. Основная цель проводимых мероприятий состоит в оптимизации почтовых маршрутов и сокращении расходов.
Безусловно, подобные мероприятия неизбежно повлекут за собой сокращение численности управленцев (но не более 15 человек). И это понятно: уходят дублирующие функции. К тому же, вакансии, соответствующие уровню образования и квалификации будут предложены высвобождаемым сотрудникам. Но, как я уже и сказал, изменения затронут только управленцев. Что же касается рядовых специалистов, они фактически останутся на тех же рабочих местах. Ведь объем работ не сокращается, просто идет структурирование процессов. Мы сможем обратить еще большее внимание на социальные нужды работников почты, на улучшение качества предоставляемых услуг, как с помощью увеличения штата почтальонов, так и внедрения новых технологий. Кроме того, повысить заработную плату рядовым работникам почты.
Повторюсь, оптимизировав почтовую связь области, мы сокращаем число неоправданных расходов, но при этом улучшаем качество почтовой сети. И что немаловажно, ни одно отделение почтовой связи закрыто не будет».