Тюменский "Стиль" оценили по достоинству

Впервые тюменский коллектив принимал участие в престижном Международном фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам», который проходил в январе в Москве. Возрастная группа девочек от 9-12 лет в номинации «эстрадный танец» стала Лауреатом III степени. Танцы «Стиля» - «Рыжий «Ап», «Добрые сказки», «Стежки-дорожки» - по достоинству оценили именитые члены жюри фестиваля, среди которых - доценты и преподаватели кафедр хореографии ведущих вузов страны, заслуженные артисты РФ, солисты лучших танцевальных коллективов столицы.