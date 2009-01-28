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Тюменский "Стиль" оценили по достоинству

28 января 2009, 11:57
Отличный подарок к открытию Года Молодежи сделали всем тюменцам юные танцоры ансамбля эстрадного танца «Стиль» под руководством Аллы Кривенко.
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Тюмень

Впервые тюменский коллектив принимал участие в престижном Международном фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам», который проходил в январе в Москве. Возрастная группа девочек от 9-12 лет в номинации «эстрадный танец» стала Лауреатом III степени. Танцы «Стиля» - «Рыжий «Ап», «Добрые сказки», «Стежки-дорожки» - по достоинству оценили именитые члены жюри фестиваля, среди которых - доценты и преподаватели кафедр хореографии ведущих вузов страны, заслуженные артисты РФ, солисты лучших танцевальных коллективов столицы.

Тюменки обошли в финале почти десяток коллективов, в том числе и москвичей, и санкт-петербуржцев, тем самым доказав, что школа эстрадного танца Тюмени существует, а «Стиль» - ее достойный представитель.

По итогам фестиваля тюменский ансамбль приглашен на Международный танцевальный конкурс , который пройдет в Турции весной 2009 года.

#Новости#Танцы#Тюмень#Таня#Культура
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