Тюменские журналисты нестандартно отдохнули в Боровом

Первый конкурс под говорящим названием «Бросай курить, вставай на лыжи!» сразу показал, кто из участников будет бороться до последнего, а кто приехал, так сказать, «потусить». Задача была не из легких: проехать километр на лыжах. Несмотря на то, что некоторые из участников на лыжи встали первый раз в жизни, все добрались до финиша живыми и невредимыми. Лучшее время показал член команды журнала «Современный дом и офис», за что и получил приз – поход в баню. Второе место досталось «Аргументам и фактам» (за это участнику лыжной гонки предоставили право покататься на снегоходе), а третье место заслужила «Тюменская правда» (приз от Тюменского парапланерного клуба – катание на аэролодке).