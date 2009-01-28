Тюменские журналисты нестандартно отдохнули в Боровом

Чемпионат «ПятиБОРье в БОРовом» для средств массовой информации устроил в минувшие выходные журнал «Банзай» и база отдыха Боровое. В нестандартном развлекательном мероприятии поучаствовали около 20 команд от известных теле-, радио- и печатных изданий Тюмени. Партнерами мероприятия стали сеть кафе «Ассорти», «Смарт Дистрибьюшн», завод по производству чаев «Тоирис», компания «Филипп Моррис», мотоцентр «1000 кубов», модельное агентство «Мерилин». Главным информационным партнером выступил информационный портал 72.RU. А развлекали отдыхающий народ Слава и Сергей – известный в городе и за его пределами дуэт «Лень».
В чем был нестандарт? Просто покататься на коньках или на лыжах может каждый, а вот сделать это в экстремальных условиях способны только настоящие «акулы пера», привыкшие быть первыми всегда и везде, при любой погоде. Погода, кстати, не подвела: почти нулевая температура, отсутствие ветра и обилие приятного снежка под ногами позволили участникам «5тиБОРьяборья» провести несколько часов на улице без особого ущерба для своего здоровья. Но вот сами конкурсы стали настоящим испытанием для мозгов, силы духа, ловкости, выносливости, а также легких и печени журналистов.
Первый конкурс под говорящим названием «Бросай курить, вставай на лыжи!» сразу показал, кто из участников будет бороться до последнего, а кто приехал, так сказать, «потусить». Задача была не из легких: проехать километр на лыжах. Несмотря на то, что некоторые из участников на лыжи встали первый раз в жизни, все добрались до финиша живыми и невредимыми. Лучшее время показал член команды журнала «Современный дом и офис», за что и получил приз – поход в баню. Второе место досталось «Аргументам и фактам» (за это участнику лыжной гонки предоставили право покататься на снегоходе), а третье место заслужила «Тюменская правда» (приз от Тюменского парапланерного клуба – катание на аэролодке).
Пока первые конкурсанты, раскрасневшиеся от мороза и переводили дыхание, следующие члены команды уже готовились к другому конкурсу – «Трус не играет в хоккей». Что требовалось: выпив стаканчик фирменного коктейля ША-52, довести шайбу перевернутой клюшкой до импровизированных ворот. Как оказалось, самым сложным стало попасть в эти самые ворота. Но журналистская братия, как известно, на выдумки хитра: некоторые делали это в «бильярдном стиле», лежа на льду и прицеливаясь клюшкой как кием, другие выполняли немыслимые развороты, били между ног и между рук… Лучшим в этом конкурсе стала газета «Тюменский курьер», второе место досталось журналу «Банзай», а почетное третье место – «Аргументам и фактам».
Следующее «БОРье» проходило снова на льду. Перетягивание каната – занятие для настоящих мужчин. Разгоряченная борьбой и стремлением победить тюменская пресса показала все, на что способна. Боролись, что называется не жалея рук. И, хотя проигравшая команда должна была выпить «штрафную», никто не мухлевал. Тем более, что в результате пили все – и проигравшие, и победители, которыми, кстати, стали «Современный дом и офис» и «Аргументы и факты».
Четвертый конкурс был, пожалуй, самым легким: всего-то и нужно было – скатиться с горочки на ледянке. Но тут многим пришлось бороться не столько друг с другом, сколько со страхом высоты: горки в «Боровом» больше походят на тренажеры для подготовки космонавтов. Условия конкурса были заманчивыми: доезжаешь до первого буйка – зачет, до второго– получаешь стаканчик коктейля, доехав до третьего, все явства и напитки для тебя. В итоге напились и наелись три команды - Радио «Шансон» (3 место), «Тюменский курьер» (2 место), «Регион-Тюмень» (1 место).
Последним испытанием для журналистов стало «АRT-состязание имени Зураба Церетели». Весь свой творческий потенциал вложили участники в свои произведения искусства – снежных баб, дед, дядь и теть. Использовали не только снег, но и разнообразный подручный материал. В ход шли диски от автомобиля (Команда «72.ru» заявила, что с их помощью их снежная женщина передвигается), колготки, елочные ветки – чаще всего они изображали растительность на теле. Самыми творческими были единогласно признаны команды «Аргументов и фактов» (3 место), Радио «Шансон» (2 место) и «Регион-Тюмень» (1 место). Последние, чтобы победить в конкурсе, пошли на серьезные жертвы – закопали в снег живого человека.
Все конкурсы проходили под зажигательные мелодии и шутки ведущих. Кроме того, участники и гости мероприятия пили ароматный чай от «Тоирис», глинтвейн и другие горячительные напитки от «Смарт Дистрибьюшн», заедали все это ухой и пирожками с картошкой от сети кафе «Ассорти». И даже после окончания соревнований никто и не думал расходиться: коньки, лыжи, санки, горки – все это было разобрано и использовано по назначению. А напоследок журнал «Банзай» пообещал, что летом пройдет подобное мероприятие. Даже сложно представить, какие развлечения и конкурсы приготовят организаторы в следующий раз… Есть время пофантазировать!