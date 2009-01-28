Тюменская филармония откажется от дорогостоящих проектов

Предстоящая концертная программа не планирует быть такой же помпезной и дорогой. Репертуар руководство обещает не сокращать, но от дорогостоящих проектов придется отказаться. «Наши артисты не знают, в какой стране они живут», - негодует Бирман, гонорары в евро сейчас не возьмутся выплачивать и коммерческие организации, что уж говорить о филармонии. Однако самой большой жертвой кризису, по словам Михаила Михайловича, стало решение об отказе финансирования симфонического оркестра: «Никто не отказывается от этого, это стоит в первоочередных планах развития культуры, пока говорят, что решение отложено, но на сколько – никто не говорит».