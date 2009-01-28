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Тюменская филармония откажется от дорогостоящих проектов

28 января 2009, 14:17
Новый 2009 год для Тюменской филармонии начался со знаменательного события. Единственная музыкальная газета России «Музыкальное обозрение» присвоила Михаилу Бирману звание «Персона года», а тюменский «Клуб 7» нарек его «Маэстро».
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Тюмень

«Для меня это прежде всего признание организации, укрепление ее авторитета», - комментирует директор филармонии.

Предстоящая концертная программа не планирует быть такой же помпезной и дорогой. Репертуар руководство обещает не сокращать, но от дорогостоящих проектов придется отказаться. «Наши артисты не знают, в какой стране они живут», - негодует Бирман, гонорары в евро сейчас не возьмутся выплачивать и коммерческие организации, что уж говорить о филармонии. Однако самой большой жертвой кризису, по словам Михаила Михайловича, стало решение об отказе финансирования симфонического оркестра: «Никто не отказывается от этого, это стоит в первоочередных планах развития культуры, пока говорят, что решение отложено, но на сколько – никто не говорит».

Тем не менее, филармония не стоит на месте. В феврале и марте тюменских зрителей ждут пианист Денис Мацуев, исполнитель романсов Дмитрий Ряхин, оркестр Глена Миллера, уникальная джазовая программа Ларисы Долиной и Игоря Бутмана, всемирно известная певица Сезария Эвора, а также любимые тюменские артисты. Кроме того, развивается инфраструктура организации. Уже сейчас работает ICQ-консультант. По номеру 475765519 любой желающий может получить ответы на любые вопросы, касающиеся деятельности филармонии. В ближайшем будущем планируется выставить в продажу подарочные сертификаты на различные суммы, а на официальном сайте в скором времени можно будет посмотреть видео-анонсы и купить билеты.

#Новости#Филармония#Тюмень#Таня#Культура
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