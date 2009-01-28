Три четверти ледовых переправ открыто в Югре

На каждой переправе работниками государственной инспекции по маломерным судам автономного округа установлена разрешённая грузоподъёмность транспортных средств.
Информационные знаки о названии водоёма, разрешённой грузоподъёмности установлены по обоим берегам водоёмов. На переправах через крупные реки Обь, Иртыш, Конда, Вах дополнительно установлены информационные щиты с правилами пользования ледовыми переправами, адресами и телефонами владельцев переправ, оборудованы посты регулирования движения транспортных средств.
В зависимости от толщины льда в настоящее время установленная грузоподъёмность составляет от 10 до 35 тонн.
Государственная инспекция по маломерным судам обращается к жителям автономного округа с настоятельной просьбой строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами, что позволит избежать провалов под лёд и несчастных случаев с людьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.