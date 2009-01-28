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Три четверти ледовых переправ открыто в Югре

28 января 2009, 12:14
77 ледовых переправ из 95 запланированных действует в Югре.
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Югра

На каждой переправе работниками государственной инспекции по маломерным судам автономного округа установлена разрешённая грузоподъёмность транспортных средств.

Информационные знаки о названии водоёма, разрешённой грузоподъёмности установлены по обоим берегам водоёмов. На переправах через крупные реки Обь, Иртыш, Конда, Вах дополнительно установлены информационные щиты с правилами пользования ледовыми переправами, адресами и телефонами владельцев переправ, оборудованы посты регулирования движения транспортных средств.

В зависимости от толщины льда в настоящее время установленная грузоподъёмность составляет от 10 до 35 тонн.

Государственная инспекция по маломерным судам обращается к жителям автономного округа с настоятельной просьбой строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами, что позволит избежать провалов под лёд и несчастных случаев с людьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

#Новости#Югра#Ксения#Общество
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