Три четверти ледовых переправ открыто в Югре

Государственная инспекция по маломерным судам обращается к жителям автономного округа с настоятельной просьбой строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами, что позволит избежать провалов под лёд и несчастных случаев с людьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.