Тоболячка обвиняется в убийстве родного брата

В тот день родственники находились дома по указанному адресу, где употребляли спиртное вместе со своим отцом. Во время застолья между братом и сестрой произошла ссора, во время которой мужчина оскорбил родственницу. Через некоторое время он прошёл в спальню и лёг отдыхать. Абдрахимова, решив отомстить брату за нанесённое оскорбление, зашла в комнату и ударила родственника кухонным ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.