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Тоболячка обвиняется в убийстве родного брата

28 января 2009, 15:15
Следственным отделом по Тобольску завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 43-летней Риты Абдрахимовой, обвиняемой в убийстве.

Подробности сообщили Nashgorod.ru в Следственном управлении СКП РФ по Тюменской области.

Следствием установлено, что днём 27 августа 2008 года Абдрахимова, находясь в доме, расположенном в Школьном переулке деревни Вторсалинская Вагайского района, в ходе ссоры убила своего 48-летнего брата.

В тот день родственники находились дома по указанному адресу, где употребляли спиртное вместе со своим отцом. Во время застолья между братом и сестрой произошла ссора, во время которой мужчина оскорбил родственницу. Через некоторое время он прошёл в спальню и лёг отдыхать. Абдрахимова, решив отомстить брату за нанесённое оскорбление, зашла в комнату и ударила родственника кухонным ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

О случившемся стало известно после того, как в дом к женщине пришёл её дальний родственник, обнаружил труп и сообщил об этом в правоохранительные органы.

По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Абдрахимова заключена под стражу.

Органами предварительного следствия ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствие завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

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