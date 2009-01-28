Тоболячка обвиняется в убийстве родного брата

Подробности сообщили Nashgorod.ru в Следственном управлении СКП РФ по Тюменской области.
Следствием установлено, что днём 27 августа 2008 года Абдрахимова, находясь в доме, расположенном в Школьном переулке деревни Вторсалинская Вагайского района, в ходе ссоры убила своего 48-летнего брата.
В тот день родственники находились дома по указанному адресу, где употребляли спиртное вместе со своим отцом. Во время застолья между братом и сестрой произошла ссора, во время которой мужчина оскорбил родственницу. Через некоторое время он прошёл в спальню и лёг отдыхать. Абдрахимова, решив отомстить брату за нанесённое оскорбление, зашла в комнату и ударила родственника кухонным ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
О случившемся стало известно после того, как в дом к женщине пришёл её дальний родственник, обнаружил труп и сообщил об этом в правоохранительные органы.
По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Абдрахимова заключена под стражу.
Органами предварительного следствия ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время следствие завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.