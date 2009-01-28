Студенты ТюмГУ научили школьников играть в «Что? Где? Когда?»

Во время встречи Иван Жаркевич и Александр Воробьёв, капитаны команд «Форум» и «Алембика логики», рассказали учащимся об интеллектуальной жизни университета и клуба, ответили на вопросы участников мастер-класса, поделились собственным опытом игроков. После состоявшегося диалога между интеллектуалами настоящего и будущего прошёл небольшой турнир, который также имел обучающие элементы: получая ответы на каждый из вопросов турнира, ведущие посвящали ребят в тайны мышления знатоков, анализировали логические цепочки, приводящие к верному или неверному ответам.