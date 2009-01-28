Студенты ТюмГУ научили школьников играть в «Что? Где? Когда?»

Во время встречи Иван Жаркевич и Александр Воробьёв, капитаны команд «Форум» и «Алембика логики», рассказали учащимся об интеллектуальной жизни университета и клуба, ответили на вопросы участников мастер-класса, поделились собственным опытом игроков. После состоявшегося диалога между интеллектуалами настоящего и будущего прошёл небольшой турнир, который также имел обучающие элементы: получая ответы на каждый из вопросов турнира, ведущие посвящали ребят в тайны мышления знатоков, анализировали логические цепочки, приводящие к верному или неверному ответам.
Как сообщает отдел информации университета, по итогам турнира, состоявшего из двух туров (по 6 вопросов в каждом) определилась тройка лидеров:
1 место – команда «Престиж» (Гимназия №21);
2 место – команда «Гимназия 49» (Гимназия №49);
3 место – команда «ВВП» (Академическая гимназия ТюмГУ).