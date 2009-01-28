Сроки госрегистрации ипотеки сокращены до пяти дней

С 26 января 2009 года закон сократил сроки государственной регистрации договоров об ипотеке жилых помещений, договоров купли-продажи жилых помещений с использованием кредитных средств и перехода прав по ним в случае возникновения ипотеки в силу закона до пяти рабочих дней.
Трехдневный срок теперь установлен для государственной регистрации погашения регистрационной записи об ипотеке, возникшей на основании договора или закона – сообщили Nashgorod.ru в пресс-центре Управления.
По словам начальника отдела государственной регистрации ипотеки Управления Федеральной регистрационной службы Наили Гизатуллиной, гражданам надо учесть, что данные нововведения применяются только при наличии всех необходимых для государственной регистрации документов и при отсутствии причин, препятствующих проведению государственной регистрации.
Напомним, что в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам срок государственной регистрации договоров об ипотеке иных объектов недвижимости на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов с 2006 года приказом руководителя Управления Александра Одинцова сокращён с 30-ти до 10 дней.