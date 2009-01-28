Сроки госрегистрации ипотеки сокращены до пяти дней

Напомним, что в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам срок государственной регистрации договоров об ипотеке иных объектов недвижимости на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов с 2006 года приказом руководителя Управления Александра Одинцова сокращён с 30-ти до 10 дней.