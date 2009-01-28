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Спикер Верховной рады назвал дату президентских выборов на Украине

28 января 2009, 09:16
Выборы президента Украины состоятся 17 января 2010 года. Такую дату, передает агентство "Интерфакс", назвал спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

Как сообщил Литвин в эфире "5 канала" во вторник, по итогам обсуждений с президентом Украины Виктором Ющенко и председателем правительства Юлией Тимошенко они "пришли к согласию относительно необходимости немедленного принятия Верховной Радой соответствующего постановления, четко установив дату президентских выборов".

В связи с этим замглавы секретариата президента Украины Марина Ставнийчук выразила надежду, что вопрос об установлении четкой даты выборов будет вынесен на рассмотрение сразу после открытия следующей сессии в Раде.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины определилась с объемом средств, которые понадобятся для подготовки и проведения выборов главы государства. Согласно решению украинского ЦИКа, на эти цели, с учетом возможного повторного голосования, будет выделено 941 миллион 285 тысяч гривен - около 120 миллионов долларов США.

Отметим, что президентские выборы, намеченные, по словам Литвина, на 17 января 2010 года, могут состояться и раньше - в том случае, если будет выявлена необходимость в проведении досрочных выборов главы государства. Вероятность такого развития событий, однако, категорически отвергает президент Украины Ющенко, называя слухи о возможных досрочных выборах происками его политических оппонентов.

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