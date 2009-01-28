Спикер Верховной рады назвал дату президентских выборов на Украине

Как сообщил Литвин в эфире "5 канала" во вторник, по итогам обсуждений с президентом Украины Виктором Ющенко и председателем правительства Юлией Тимошенко они "пришли к согласию относительно необходимости немедленного принятия Верховной Радой соответствующего постановления, четко установив дату президентских выборов".
В связи с этим замглавы секретариата президента Украины Марина Ставнийчук выразила надежду, что вопрос об установлении четкой даты выборов будет вынесен на рассмотрение сразу после открытия следующей сессии в Раде.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины определилась с объемом средств, которые понадобятся для подготовки и проведения выборов главы государства. Согласно решению украинского ЦИКа, на эти цели, с учетом возможного повторного голосования, будет выделено 941 миллион 285 тысяч гривен - около 120 миллионов долларов США.
Отметим, что президентские выборы, намеченные, по словам Литвина, на 17 января 2010 года, могут состояться и раньше - в том случае, если будет выявлена необходимость в проведении досрочных выборов главы государства. Вероятность такого развития событий, однако, категорически отвергает президент Украины Ющенко, называя слухи о возможных досрочных выборах происками его политических оппонентов.