Спикер Верховной рады назвал дату президентских выборов на Украине

Отметим, что президентские выборы, намеченные, по словам Литвина, на 17 января 2010 года, могут состояться и раньше - в том случае, если будет выявлена необходимость в проведении досрочных выборов главы государства. Вероятность такого развития событий, однако, категорически отвергает президент Украины Ющенко, называя слухи о возможных досрочных выборах происками его политических оппонентов.