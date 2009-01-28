Сколько стоит аренда квартиры: 1, 2, 3 микрорайоны Тюмени

Эксперт – руководитель отдела аренды АН «Хозяин» Павел Сатюков (тел. 8-906-873-52-56, 70-20-09)
1, 2 и 3 микрорайоны принято считать спальными районами Тюмени. Магистральные улицы довольно удачно расположились здесь по периметру, оставив тем самым районы тихими и спокойными, без лишнего транспортного шума. К тому же они обеспечены отличной транспортной развязкой, маршруты позволяют доехать практически до любой точки города без пересадок. Также хорошо развита инфраструктура: во дворах домов расположены школы и детские сады. А развлечения можно найти здесь на любой вкус: это театр «Ангажемент», кинотеатр «Современник», спортивно-развлекательный комплекс, ночной клуб, боулинги, бильярды, рестораны, кафе и т.д. Парки, а их в данных микрорайонах два, являются любимыми местами отдыха на свежем воздухе.
Территория данных микрорайонов застроена преимущественно домами 121, 121-Т серии, домами индивидуальной планировки, а также «брежневками», пансионатами «болгарской» планировки и общежитиями.
Стоимость арендной платы на квартиры варьируются в зависимости от следующих факторов: класс жилья, состояние квартиры в целом, наличие мебели и бытовой техники. Так, минимальная плата за однокомнатную квартиру составляет 10 тыс. рублей, за двухкомнатные квартиры хозяева просят от 13 тыс. рублей, за трехкомнатные – от 16 тыс. рублей, пансионат можно снять по цене от 8 тыс. рублей. На цену также влияет возможная предоплата, заплатив за жилье на несколько месяцев вперед, можно снизить ежемесячную оплату на 500-1000 рублей. В целом цены сбалансированы и отражают реальное состояние квартир, так что здесь будет уместно правило «цена = качество».