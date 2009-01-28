Сколько стоит аренда квартиры: 1, 2, 3 микрорайоны Тюмени

1, 2 и 3 микрорайоны принято считать спальными районами Тюмени. Магистральные улицы довольно удачно расположились здесь по периметру, оставив тем самым районы тихими и спокойными, без лишнего транспортного шума. К тому же они обеспечены отличной транспортной развязкой, маршруты позволяют доехать практически до любой точки города без пересадок. Также хорошо развита инфраструктура: во дворах домов расположены школы и детские сады. А развлечения можно найти здесь на любой вкус: это театр «Ангажемент», кинотеатр «Современник», спортивно-развлекательный комплекс, ночной клуб, боулинги, бильярды, рестораны, кафе и т.д. Парки, а их в данных микрорайонах два, являются любимыми местами отдыха на свежем воздухе.