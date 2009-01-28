Сегодня порчи опасаться следует

Сегодня день памяти преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Павел Фивейский считается отцом православного монашества. Он был первым христианским пустынножителем. Безвыходно прожил в пустыне 91 год. Иоанн назван Кущником от слова куща - палатка, которую он поставил при родительском доме и прожил в ней неузнанным три года, перенося терпеливо все обиды.
Крестьяне же вывели: звездная ночь на Павла Фивейского - к урожаю льна.
Также в народе называли этот день Днем Отдания или Видения, Днем колдунов. Считается, что в этот день колдуны могут передавать свои способности ученикам. Кроме того, следует остерегаться порчи, которую могут на вас наслать.