Сегодня порчи опасаться следует

Сегодня день памяти преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Павел Фивейский считается отцом православного монашества. Он был первым христианским пустынножителем. Безвыходно прожил в пустыне 91 год. Иоанн назван Кущником от слова куща - палатка, которую он поставил при родительском доме и прожил в ней неузнанным три года, перенося терпеливо все обиды.