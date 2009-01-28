Популярность оказалась наследственным признаком

Кристакис и коллеги приводят возможные объяснения полученных ими результатов. Люди, которые преимущественно оказываются в центре своей социальной группы, сохранили свои гены в ходе эволюции, так как они имели доступ к важной информации (например, к информации об источниках пищи или грозящей опасности). С другой стороны, маргиналы сохранились в ходе естественного отбора, так как распространяющиеся в группе инфекции с меньшей вероятностью затрагивали их (так как они меньше общались с остальными).