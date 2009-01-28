Охранные системы на страже имущественной безопасности тюменцев

27 января 2009 года в выставочном зале «Тюменской ярмарки» открылась ежегодная специализированная выставка «Охранные системы. Пожарная безопасность. Спецодежда», которая создает уникальную возможность для наглядной демонстрации последних технических достижений в сфере организации имущественной безопасности, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУВД по Тюменской области.
Как отметил в своей приветственной речи к участникам и гостям выставки начальник ГУВД по Тюменской области генерал-майор милиции П.М. Недоростов: «Преступления легче предотвратить, чем раскрывать. Представленные на выставке охранные системы позволяют эффективно работать по профилактике и предотвращению имущественных преступлений».
Технические средства охраны: аппаратура наблюдения и контроля, система идентификации и контроля доступа, система защиты периметра и обнаружения проникновения, система мониторинга за подвижными объектами, охранно-пожарная сигнализация представлены на стенде Управления вневедомственной охраны при ГУВД по Тюменской области.
Существенные изменения социально-политической и экономической обстановки в стране сопровождаются использованием правонарушителями оружия, взрывчатых веществ и других специальных средств, что требует коренного изменения деятельности органов внутренних дел. Этим обосновывается необходимость принятия, и реализации комплекса мер по совершенствованию деятельности службы вневедомственной охраны, внедрению современных технических средств охраны.
Основу службы сегодня составляет централизованная охрана. Это значит, что на объекте в отсутствие людей за охрану «отвечают» технические средства, по сигналу которых реагируют милицейские наряды. Теперь становится понятным, почему нельзя доверять любой технике и выполнять весь комплекс своих обязательств, о котором сказано выше.
Именно поэтому в службе вневедомственной охраны установлен единый порядок выбора и применения технических средств, из всего многообразия приборов охранной техники отбираются только те, которые удовлетворяют всем требованиям государственных стандартов, по данному направлению подразделения вневедомственной охраны тесно взаимодействуют с филиалом ФГУП «Охрана» МВД России по Тюменской области.
Выставка демонстрирует, что одним из краеугольных аспектов безопасности был и остается правопорядок в обществе и все, что его обеспечивает; интеллектуальные и технические достижения, конкретные предложения и технологии, формы и методы сотрудничества.
Посетив специализированную выставку, вы сможете не только увидеть новейшие технические разработки, узнать мнение специалистов, но и заключить выгодные договора на монтаж технических средств охраны, организацию централизованной охраны предприятий всех форм собственности, а также квартир, коттеджей и т.д.