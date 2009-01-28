Охранные системы на страже имущественной безопасности тюменцев

Основу службы сегодня составляет централизованная охрана. Это значит, что на объекте в отсутствие людей за охрану «отвечают» технические средства, по сигналу которых реагируют милицейские наряды. Теперь становится понятным, почему нельзя доверять любой технике и выполнять весь комплекс своих обязательств, о котором сказано выше.