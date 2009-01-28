nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новый Патриарх всея Руси

28 января 2009, 09:24
Поместный собор Русской православной церкви избрал новым Патриархом Московским и всея Руси митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.

В финальном голосовании Кирилл опередил митрополита Калужского и Боровского Климента. Он набрал 508 голосов.

Для победы кандидату необходимо было заручиться поддержкой более половины из 701 делегата Поместного собора (50% плюс один голос).

Сразу после оглашения итогов Кирилл принял избрание и стал, таким образом, новым патриархом. Напомним, что после смерти Алексия II Кирилл исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола.

Кирилл (Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1967 году он закончил Ленинградскую духовную семинарию, а в 1969 году – духовную академию.

В 1970-1980-е годы Кирилл активно занимался международными делами РПЦ, участвовал в заседаниях Всемирного совета Церквей.

В 1984 году назначен архиепископом Смоленским и Вяземским (с 1989г. Смоленским и Калининградским). В 1991 году возведен в сан митрополита.

В последние годы руководил отделов внешних связей РПЦ. В значительной мере способствовал сближению с зарубежной ветвью русского православия.

6 декабря 2008 года на экстренном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с кончиной Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл тайным голосованием избран Местоблюстителем Патриаршего Престола

#Новости#Религия#Церковь#Россия#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25