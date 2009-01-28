Новый Патриарх всея Руси

В финальном голосовании Кирилл опередил митрополита Калужского и Боровского Климента. Он набрал 508 голосов.
Для победы кандидату необходимо было заручиться поддержкой более половины из 701 делегата Поместного собора (50% плюс один голос).
Сразу после оглашения итогов Кирилл принял избрание и стал, таким образом, новым патриархом. Напомним, что после смерти Алексия II Кирилл исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола.
Кирилл (Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1967 году он закончил Ленинградскую духовную семинарию, а в 1969 году – духовную академию.
В 1970-1980-е годы Кирилл активно занимался международными делами РПЦ, участвовал в заседаниях Всемирного совета Церквей.
В 1984 году назначен архиепископом Смоленским и Вяземским (с 1989г. Смоленским и Калининградским). В 1991 году возведен в сан митрополита.
В последние годы руководил отделов внешних связей РПЦ. В значительной мере способствовал сближению с зарубежной ветвью русского православия.
6 декабря 2008 года на экстренном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с кончиной Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл тайным голосованием избран Местоблюстителем Патриаршего Престола