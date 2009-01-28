LG готовит смартфон VX9600

Подробных технических характеристик аппарата, который будет выпущен эксклюзивно для американского сотового оператора Verizon, пока нет. Разве что дисплей телефона точно будет сенсорным, с диагональю 3 дюйма. Обещаны модули EV-DO и Bluetooth с поддержкой профиля A2DP.