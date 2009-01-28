LG готовит смартфон VX9600

Ранее авторы радовали общественность только скриншотами меню аппарата и невнятными набросками дизайна.
LG VX9600 примечателен своей необычной QWERTY-клавиатурой, которую можно безболезненно отсоединить от корпуса аппарата. Подобная конструкция, по словам инженеров LG, применяется в мобильных телефонах впервые.
Подробных технических характеристик аппарата, который будет выпущен эксклюзивно для американского сотового оператора Verizon, пока нет. Разве что дисплей телефона точно будет сенсорным, с диагональю 3 дюйма. Обещаны модули EV-DO и Bluetooth с поддержкой профиля A2DP.
Разработчики тем временем подумывают о том, чтобы выпустить для телефона отсоединяемые блоки со стереодинамиками и модуль беспроводной связи Wi-Fi.