Генеральный директор тюменского предприятия проведет 7 лет за решеткой

27 января 2009 года Тюменский областной суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда Тюмени в отношении бывшего генерального директора ООО «Инновации в реальном секторе экономики» Владимира Егорченко, осужденного за мошенничество.
Напомним, генеральный директор ООО «Инновации в реальном секторе экономики» Владимир Егорченко, используя свое служебное положение и авторитет, неоднократно предлагал своим подчиненным оформить в банках кредитные договоры, а полученные деньги передать ему. При этом Егорченко вводил работников в заблуждение и заверял их, что кредиты будут погашаться за счет предприятия.
В ряде случаев Егорченко оформлял кредиты непосредственно на ООО «Инновации в реальном секторе экономики», заранее зная, что деньги банку возвращать не будет.
От действий мошенника за период с декабря 2003 по июнь 2006 гг. пострадали четыре коммерческих банка - «Агропромкредит», «Юниаструмбанк», «Северная казна» и Сберегательный банк РФ. Общий размер похищенных денежных средств составил более 32 млн. рублей.
Судом с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального округа Тюмени Егорченко признан виновным по ч. ч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах) и приговорен к 7 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Решением Тюменского областного суда приговор признан законным и оставлен без изменений, сообщает прокуратура области.