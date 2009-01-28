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Генеральный директор тюменского предприятия проведет 7 лет за решеткой

28 января 2009, 10:40
Тюменский областной суд утвердил приговор в отношении руководителя предприятия, который похитил более 32 млн. рублей в банках Тюмени
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Тюмень

27 января 2009 года Тюменский областной суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда Тюмени в отношении бывшего генерального директора ООО «Инновации в реальном секторе экономики» Владимира Егорченко, осужденного за мошенничество.

Напомним, генеральный директор ООО «Инновации в реальном секторе экономики» Владимир Егорченко, используя свое служебное положение и авторитет, неоднократно предлагал своим подчиненным оформить в банках кредитные договоры, а полученные деньги передать ему. При этом Егорченко вводил работников в заблуждение и заверял их, что кредиты будут погашаться за счет предприятия.

В ряде случаев Егорченко оформлял кредиты непосредственно на ООО «Инновации в реальном секторе экономики», заранее зная, что деньги банку возвращать не будет.

От действий мошенника за период с декабря 2003 по июнь 2006 гг. пострадали четыре коммерческих банка - «Агропромкредит», «Юниаструмбанк», «Северная казна» и Сберегательный банк РФ. Общий размер похищенных денежных средств составил более 32 млн. рублей.

Судом с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального округа Тюмени Егорченко признан виновным по ч. ч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах) и приговорен к 7 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Решением Тюменского областного суда приговор признан законным и оставлен без изменений, сообщает прокуратура области.

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