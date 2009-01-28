Генеральный директор тюменского предприятия проведет 7 лет за решеткой

Напомним, генеральный директор ООО «Инновации в реальном секторе экономики» Владимир Егорченко, используя свое служебное положение и авторитет, неоднократно предлагал своим подчиненным оформить в банках кредитные договоры, а полученные деньги передать ему. При этом Егорченко вводил работников в заблуждение и заверял их, что кредиты будут погашаться за счет предприятия.