Евро взял 44 рубля

Российская национальная валюта подешевела, а бивалютная корзина стала еще ближе к разрешенному Банком России максимуму - до него еще 3 рубля.
Москва. 28 января. IFX.RU - Евро установил очередной рекорд к рублю. Курс единой европейской валюты впервые в истории преодолел отметку в 44 рубля. Каждый новый день становится для евро рекордным, и вершины достижений пока не видно.
Торги на ММВБ расчетами "сегодня" евро начал сделкой по цене 44 руб./EUR. В последующие минуты на сессии расчетами "завтра" по евро прошла сделка на уровне 44,4375 руб./EUR. Тем не менее, большинство утренних сделок по евро прошли вблизи уровня 43,85 руб./EUR, что на 10 копеек выше значения официального курса и на 22 копейки выше уровня закрытия вторника.
Рост курса евро по отношению к российской нацвалюте продолжается на фоне укрепления евро к доллару. Единая валюта Европы стоила $1,3252 утром в среду по сравнению с $1,3160 во вторник вечером. Причем эксперты думают, что евро продолжит расти на ожиданиях, что Европейский центральный банк воздержится от снижения процентной ставки с текущих 2% на очередном заседании, назначенном на 5 февраля. А это еще один аргумент в пользу сильного евро.
Учитывая, что российский рынок следует за тенденциями западного, где евро продолжает давить доллар, можно предположить, что европейская валюта продолжит свое героическое восхождение к непокоренным вершинам, если у российских участников хватит рублей для игры на валютном рынке.
Напомним, что на прошлой неделе ЦБ объявил, что верхняя граница диапазона колебаний бивалютной корзины (операционный индикатор ЦБ РФ, $0,55 и EUR 0,45) находится на уровне 41 руб., что соответствует отметке 36 руб. за доллар при курсе $1,3 за евро. Несложно посчитать, что исходя из таких предположений курсу евро разрешено достигать 47 рублей. А если евро будет стоить не $1,3, а выше, как сейчас, то и верхняя граница для евро к рублю переместится в большую сторону.
Между тем, и доллар смог немного прибавить. Торги на ММВБ по доллару расчетами "завтра" начались на уровне 33 руб./$1, спустя 5-7 минут доллар поднялся до 33,1-33,15 руб./$1 - это на 10-15 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня и текущего официального курса доллара.
Бивалютная корзина в начале торгов составила 38 рублей, на 20 копеек выше вечернего уровня предыдущего торгового дня. Таким образом, ориентир в 41 рубль, до уровня которого ЦБ недавно разрешил ей дорожать, стал еще ближе.