Евро взял 44 рубля

Напомним, что на прошлой неделе ЦБ объявил, что верхняя граница диапазона колебаний бивалютной корзины (операционный индикатор ЦБ РФ, $0,55 и EUR 0,45) находится на уровне 41 руб., что соответствует отметке 36 руб. за доллар при курсе $1,3 за евро. Несложно посчитать, что исходя из таких предположений курсу евро разрешено достигать 47 рублей. А если евро будет стоить не $1,3, а выше, как сейчас, то и верхняя граница для евро к рублю переместится в большую сторону.