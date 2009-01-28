ЕС увидел в российских газопроводах угрозу Nabucco

Об этом заявил премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек на саммите в Будапеште, посвященном строительству Nabucco.
По словам Тополанека, необходимо срочно сдвинуть проект Nabucco c мертвой точки, чтобы сократить зависимость ЕС от газа из России. При этом он заявил, что данный проект не является антироссийским. "Здесь нет антагонизма. Мы не хотим строить Nabucco против кого-то. Мы хотим его для себя самих", - подчеркнул чешский премьер-министр.
Газопровод Nabucco должен снабжать страны Европы газом из региона Каспийского моря и Средней Азии. Его пропускная способность планируется на уровне 30 миллиардов кубометров в год, что составляет около 5 процентов всего потребления газа странами Европы. Основная трудность проекта заключается в том, что до сих пор не удалось найти государства, которые бы обеспечили загрузку газопровода. Экспортеры из Средней Азии предпочитают работать с Россией и Китаем, торговые взаимоотношения с Ираном ограничены международными санкциями, а мощностей Азербайджана для полной загрузки не хватит.
Между тем, Болгария решила частично отказаться от российского газа в пользу азербайджанского, говорится в официальном сообщении правительства балканской страны. Переговоры между премьер-министром Болгарии Сергеем Станишевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о поставках газа в объеме миллиард кубометров в год начнутся на следующей неделе. При этом поставки могут начаться уже в 2010 году. Таким образом, Болгария сможет заместить около 30 процентов своего импорта, который сейчас полностью приходится на Россию. Параллельно Алиев заявил, что Азербайджан может принять участие в проекте Nabucco, если предложенные европейцами цены за газ из этой страны устроят Баку.
Болгария стала одной из стран, пострадавших от российско-украинского конфликта вокруг поставок и транзита газа. Поставки газа в Европу из России через территорию Украины были полностью остановлены 7 января, после чего топливо не доходило до потребителей еще в течение двух недель.
Согласно плану строительства "Южного потока", который пройдет по дну Черного моря и территории балканских стран в Центральную и Южную Европу, он будет постепенно вводиться в эксплуатацию в 2015-2024 годах. Пропускная способность трубы оценивается в 31 миллиардов кубометров в год. Что касается "Северного потока", мощностью свыше 27 миллиардов кубометров в год, то он может быть запущен уже в октябре 2011 года.