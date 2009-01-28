ЕС увидел в российских газопроводах угрозу Nabucco

Между тем, Болгария решила частично отказаться от российского газа в пользу азербайджанского, говорится в официальном сообщении правительства балканской страны. Переговоры между премьер-министром Болгарии Сергеем Станишевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о поставках газа в объеме миллиард кубометров в год начнутся на следующей неделе. При этом поставки могут начаться уже в 2010 году. Таким образом, Болгария сможет заместить около 30 процентов своего импорта, который сейчас полностью приходится на Россию. Параллельно Алиев заявил, что Азербайджан может принять участие в проекте Nabucco, если предложенные европейцами цены за газ из этой страны устроят Баку.