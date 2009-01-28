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Елена Дементьева вышла в полуфинал Australian Open

28 января 2009, 09:12
Россиянка Елена Дементьева в среду вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, переиграв в 1/4 финала испанскую теннисистку Карлу Суарес Наварро - 6:2, 6:2.

Таким образом, Дементьева стала уже третьей россиянкой, сумевшей пробиться в полуфинал первого турнира Большого шлема в 2009 году. Во второй паре полуфинала сыграют Динара Сафина и Вера Звонарева. Для Дементьевой, отметим, это стало самым большим успехом за все время ее 10-летних выступлений на Australian Open - ранее ей не удавалось пробиться дальше четвертого круга турнира.

Соперница Дементьевой в полуфинале определится позднее в среду, когда завершится поединок между другой представительницей России Светланой Кузнецовой и американкой Сереной Уильямс. В случае, если Кузнецовой удастся одолеть младшую из сестер Вильямс, впервые в истории все четыре теннисистки, пробившиеся в полуфинал турнира Большого шлема, будут представлять Россию.

#Новости#Спорт#Теннис#Ксения
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