Елена Дементьева вышла в полуфинал Australian Open

Таким образом, Дементьева стала уже третьей россиянкой, сумевшей пробиться в полуфинал первого турнира Большого шлема в 2009 году. Во второй паре полуфинала сыграют Динара Сафина и Вера Звонарева. Для Дементьевой, отметим, это стало самым большим успехом за все время ее 10-летних выступлений на Australian Open - ранее ей не удавалось пробиться дальше четвертого круга турнира.