Аварийно-диспетческие службы Тюмени готовы работать в период холодов

Деятельность аварийно-диспетческих служб рассматривалась на заседании коллегии администрации города Тюмени, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени. Директор департамента ЖКХ Геннадий Зверев доложил, что за период с мая 2008 г. (когда начала работать служба) в АДС ТМУП «УК по ЖКХ «Север» поступило 24 678 заявок, в т.ч. от населения - 24 258, от муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, учредителями которых являются органы местного самоуправления, - 420. За период новогодних праздников (с 01.01.2009 по 10.01.2009) - 753 заявки (741- от населения и 12 – по объектам соцкультбыта).
Специалистами АДС производились следующие виды работ: ликвидация аварий с заменой трубопроводов холодного водоснабжения, сварочные работы по заварке свищей, установка хомутов на трубопроводах, замена аварийных участков электрической проводки, автоматов, предохранителей, пускателей, откачка воды из подвалов, замена резьбы на водопроводе горячего водоснабжения, прочистка и промывка систем водоотведения до канализационного колодца и т.д. Кроме того, ТМУП «УК по ЖКХ «Север» осуществляет аварийное прикрытие с целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций на бесхозяйных инженерных сетях.
В среднем, ежедневно в аварийно-диспетчерскую службу ТМУП «УК по ЖКХ «Север» поступает 100 заявок. Работают на предприятии 77 человек: это диспетчеры, водители, слесари-сантехники, электромонтеры, электрогазосварщики. Для устранения аварийных ситуаций в ночное и дневное время, в выходные и праздничные дни в службе ТМУП УК по ЖКХ «Север» работают 6 комплексных бригад .
У ТМУП «УК по ЖКХ «Север» имеется 2 диспетчерских пункта: центральный пункт службы расположен по адресу: ул. Дружбы, 113; также открыт дополнительный пункт – по ул. Комбинатской, 42А.
Для выполнения работ по аварийно-ремонтному обслуживанию за счет средств городского бюджета были приобретены 13 автомобилей УАЗ, которые оснащены корпоративной связью, сварочными агрегатами «Дуга-318», огнетушителями, специальными наборами сантехника и электрика, специальной одеждой.
Технология работы и выезда на аварию отработана и выглядит так: заявку от потребителей, поступающую в ТМУП «УК по ЖКХ «Север», принимает диспетчер, который фиксирует ее в журнале регистрации, и передает данные оперативно-выездной бригаде, последняя выезжает на объект и производит комплекс необходимых работ. Если аварийная ситуация устранена, диспетчер в журнале регистрации фиксирует время закрытия заявки оперативно-выездной бригадой. Если же инцидент локализован, но не устранен, диспетчер передает информацию по заявке в управляющую компанию, которая после ликвидации аварийной ситуации сообщает об этом диспетчеру ТМУП «УК по ЖКХ «Север».
Заявки аварийно-диспетчерская служба принимает и реагирует на них оперативно. Бригада прибывает на место аварии максимально в течение 30 минут. Время устранения нештатных ситуаций, в зависимости от сложности, составляет от 40 минут до 3 часов.
Надо отметить, что устранением повреждений на наружных инженерных сетях города Тюмени занимаются ресурсоснабжающие организации.
Во всех ресурсоснабжающих предприятиях (ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети, ОАО «СУЭНКО», ООО «Тюмень-Водоканал») имеется своя оперативно-диспетчерская служба, включающая диспетчерскую службу и оперативно-выездные бригады. Предприятия обеспечены аварийно-техническим запасом материалов, необходимых для оперативного устранения внештатных ситуаций на обслуживаемых инженерных сетях.
В период с ноября по декабрь 2008 г. специалистами Тюменского филиала ОАО «СУЭНКО» на наружных электрических сетях выявлено и устранено 123 неисправности, за первые 10 дней этого года – 2 неисправности. Основные причины указанных неисправностей: короткие замыкания либо порывы на кабельных линиях. Средняя продолжительность отключения электроснабжения потребителей составляет чуть более часа.
Специалистами ООО «Тюмень-Водоканал» на наружных сетях водоснабжения с ноября по конец декабря 2008 выявлено и устранено 196 утечек, с начала 2009 года по 10 января -22 утечки. Основная причина указанных утечек: повреждение на трубопроводах вследствие значительного их износа. Средняя продолжительность отключения водоснабжения потребителей – почти пять часов.
Специалистами филиала ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети на наружных сетях теплоснабжения и сетях горячего водоснабжения выявлено и устранено 270 порывов и утечек (с ноября по декабрь 2008г.), за первые 10 дней января - 37 порывов и утечек. Основная причина указанных неисправностей: повреждение на трубопроводах вследствие значительного их износа. Средняя продолжительность отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей по причине устранения повреждений на магистральных сетях – 17 часов, на разводящих - 6 ч. 24 мин., в среднем – 12 часов.
Сегодня все аварийные службы, как сетевых организаций, так и управляющих компаний, подготовили весь персонал к работе в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха. Также специалисты проанализировали ошибки и пересмотрели регламенты работы в части оптимизации времени, которое требуется для устранения аварий.