Аварийно-диспетческие службы Тюмени готовы работать в период холодов

Технология работы и выезда на аварию отработана и выглядит так: заявку от потребителей, поступающую в ТМУП «УК по ЖКХ «Север», принимает диспетчер, который фиксирует ее в журнале регистрации, и передает данные оперативно-выездной бригаде, последняя выезжает на объект и производит комплекс необходимых работ. Если аварийная ситуация устранена, диспетчер в журнале регистрации фиксирует время закрытия заявки оперативно-выездной бригадой. Если же инцидент локализован, но не устранен, диспетчер передает информацию по заявке в управляющую компанию, которая после ликвидации аварийной ситуации сообщает об этом диспетчеру ТМУП «УК по ЖКХ «Север».