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Аналитики предсказали двукратный рост продаж нетбуков

28 января 2009, 13:52
В 2009 году в мире будет продано 35 миллионов нетбуков, сообщается в пресс-релизе аналитической компании ABI Research. В 2008 году было продано около 14 миллионов нетбуков, то есть в 2,5 раза меньше.

По мнению аналитиков, рост сегмента нетбуков в ближайшие годы обеспечат экономический кризис и техническое совершенствование таких компьютеров. Это приведет к тому, что в 2013 году количество проданных ультрабюджетных ноутбуков достигнет 139 миллионов.

Представители ABI Research считают, что нетбуки повторят успех смартфонов, практически вытеснивших с рынка КПК. Место КПК должны занять ультракомпактные компьютеры (UMPC) и мобильные интернет-устройства (MID).

В третьем квартале 2008 года лидером по продажам нетбуков стала компания Acer, реализовавшая 2,15 миллиона таких компьютеров, против 1,7 миллиона у Asus. В 2009 году Acer намерена продать от 12 до 15 миллионов ультрадешевых ноутбуков.

В настоящее время нетбуки выпускают все ведущие производители мобильных компьютеров, исключая Apple. Лидером по ассортименту ультрабюджетных ноутбуков является Asus, выпускающая в рамках семейства Eee PC около 20 нетбуков.

#Новости#Ноутбуки#Таня#Общество
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