Аналитики предсказали двукратный рост продаж нетбуков

В 2009 году в мире будет продано 35 миллионов нетбуков, сообщается в пресс-релизе аналитической компании ABI Research. В 2008 году было продано около 14 миллионов нетбуков, то есть в 2,5 раза меньше.