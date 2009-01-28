Аналитики предсказали двукратный рост продаж нетбуков

По мнению аналитиков, рост сегмента нетбуков в ближайшие годы обеспечат экономический кризис и техническое совершенствование таких компьютеров. Это приведет к тому, что в 2013 году количество проданных ультрабюджетных ноутбуков достигнет 139 миллионов.
Представители ABI Research считают, что нетбуки повторят успех смартфонов, практически вытеснивших с рынка КПК. Место КПК должны занять ультракомпактные компьютеры (UMPC) и мобильные интернет-устройства (MID).
В третьем квартале 2008 года лидером по продажам нетбуков стала компания Acer, реализовавшая 2,15 миллиона таких компьютеров, против 1,7 миллиона у Asus. В 2009 году Acer намерена продать от 12 до 15 миллионов ультрадешевых ноутбуков.
В настоящее время нетбуки выпускают все ведущие производители мобильных компьютеров, исключая Apple. Лидером по ассортименту ультрабюджетных ноутбуков является Asus, выпускающая в рамках семейства Eee PC около 20 нетбуков.