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Владимир Якушев встретился с руководителями предприятий

27 января 2009, 16:32
Во вторник, 27 января, губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел ряд встреч с руководителями промышленных предприятий области.

На совещании с руководителями предприятий молочной промышленности обсуждались вопросы деятельности отрасли в условиях кризиса и перспективы 2009 года, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.

Не обошли стороной и самую актуальную проблему дня - сохранение рабочих мест.

Как отметил глава региона, в Тюменской области не один год шла работа по увеличению поголовья крупнорогатого скота в хозяйствах и личных подворьях селян, над организацией производства и сбыта молока. В нынешних экономических условиях региональные власти рассчитывают, что аграрии воспользуются созданными ранее условиями и удержат отрасль на «плаву».

Губернатор также провел сегодня рабочую встречу с руководителями предприятий мясной промышленности. Здесь тоже есть серьезные наработки, не использовать которые в складывающейся ситуации будет просто бесхозяйственностью.

На ближайшее время запланированы встречи главы региона с руководителями других ведущих отраслей промышленности.

#Новости#Предприятия#Ксения#Экономика
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