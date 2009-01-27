Владимир Якушев встретился с руководителями предприятий

На совещании с руководителями предприятий молочной промышленности обсуждались вопросы деятельности отрасли в условиях кризиса и перспективы 2009 года, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.
Не обошли стороной и самую актуальную проблему дня - сохранение рабочих мест.
Как отметил глава региона, в Тюменской области не один год шла работа по увеличению поголовья крупнорогатого скота в хозяйствах и личных подворьях селян, над организацией производства и сбыта молока. В нынешних экономических условиях региональные власти рассчитывают, что аграрии воспользуются созданными ранее условиями и удержат отрасль на «плаву».
Губернатор также провел сегодня рабочую встречу с руководителями предприятий мясной промышленности. Здесь тоже есть серьезные наработки, не использовать которые в складывающейся ситуации будет просто бесхозяйственностью.
На ближайшее время запланированы встречи главы региона с руководителями других ведущих отраслей промышленности.