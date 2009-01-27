Владимир Якушев встретился с руководителями предприятий

Как отметил глава региона, в Тюменской области не один год шла работа по увеличению поголовья крупнорогатого скота в хозяйствах и личных подворьях селян, над организацией производства и сбыта молока. В нынешних экономических условиях региональные власти рассчитывают, что аграрии воспользуются созданными ранее условиями и удержат отрасль на «плаву».