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Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем снятия блокады Ленинграда

27 января 2009, 14:23
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области с Днем снятия блокады Ленинграда. Он пожелал защитникам блокадного Ленинграда и всем землякам здоровья, счастья и благополучия.

"27 января 1944 года – день, когда была окончательно снята блокада Ленинграда, - особая дата в истории нашей страны. Оборона города на Неве, длившаяся 900 дней и ночей, стала символом беспримерного мужества защитников города, всех его жителей, олицетворением несокрушимого духа нашего народа, его глубокой веры в справедливую победу.

За каждую пядь земли, отвоеванную в те дни у противника, пришлось заплатить ценой многих жизней. Высочайший героизм проявили жители города. В памяти ленинградцев навсегда останутся 125 граммов хлеба — норма дневного пайка в страшном ноябре сорок первого, первый обоз с мукой, идущий по «Дороге жизни», ожесточенные сражения на подступах к городу и праздничный салют в освобожденном городе.

В Тюменской области сегодня живут 278 человек, награжденных знаком жителя блокадного Ленинграда и медалью «За оборону Ленинграда». Мы преклоняемся перед подвигом ветеранов-фронтовиков и блокадников и чтим память о тех из них, кто не дожил до сегодняшнего дня.

Дорогие защитники блокадного Ленинграда!

Пусть продлятся ваши дни, и каждый из них будет наполнен теплом родных и близких людей, уважением и поддержкой всех, кто живет рядом с вами!

От души желаю вам и всем тюменцам здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в поздравлении главы региона.

#Новости#Тюменская область#Таня#Политика
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