Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем снятия блокады Ленинграда

В Тюменской области сегодня живут 278 человек, награжденных знаком жителя блокадного Ленинграда и медалью «За оборону Ленинграда». Мы преклоняемся перед подвигом ветеранов-фронтовиков и блокадников и чтим память о тех из них, кто не дожил до сегодняшнего дня.