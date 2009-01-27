В ТюмГУ прошло интеллект-шоу «Университетские династии»

Традиционно в День российского студенчества – 25 января – в Тюменском государственном университете проходит открытый турнир - Интеллект-шоу «Университетские династии» – состязание по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди команд студентов, аспирантов, преподавателей, СМИ, выпускников ТюмГУ, команд «династий», в которых играют представители двух и более поколений семьи, связанных с вузом.
Праздник открыл ректор ТюмГУ Геннадий Николаевич Чеботарев. Перед тем как развернулись интеллектуальные баталии, были торжественно подведены итоги и вручены дипломы и подарки победителям викторин «Татьянин день», «Добро пожаловать в Санкт-Петербург», «Университетская родословная». Ректор поздравил всех собравшихся с Днем российского студенчества и открытием Года молодежи в России и особо поблагодарил участников интеллект-шоу за развитие интеллектуального движения в университете.
В этом году в соревновании приняли участие 25 команд. Победителем в общем зачете стала сборная команда ТюмГУ «ForУм» (капитан Иван Жаркевич), 2 место заняла команда выпускников «Дубы-колдуны» (капитан Евгений Ткаченко), 3 место - у команды выпускников «Доминанта» (капитан Денис Красноперов). Лучшей командой преподавателей стала команда ЭГФ «Наша версия» (капитан Н.В. Жеребятьева), среди СМИ победила, как и в прошлом году, команда «Эклектичность водолазов» (капитан Андрей Осипов), а среди команд университетских династий победила семейная команда ФРГФ «Sapienti Sat!» (капитан А.В.Русакова). Победители награждены памятными призами и подарками от университета, сообщает отдел информации ТюмГУ.