В ТюмГУ прошло интеллект-шоу «Университетские династии»

Праздник открыл ректор ТюмГУ Геннадий Николаевич Чеботарев. Перед тем как развернулись интеллектуальные баталии, были торжественно подведены итоги и вручены дипломы и подарки победителям викторин «Татьянин день», «Добро пожаловать в Санкт-Петербург», «Университетская родословная». Ректор поздравил всех собравшихся с Днем российского студенчества и открытием Года молодежи в России и особо поблагодарил участников интеллект-шоу за развитие интеллектуального движения в университете.