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В Тюмени осудят подростков, до смерти избивших человека

27 января 2009, 11:45
Следственным отделом по Центральному округу Тюмени привлечены к уголовной ответственности двое 17-летних тюменцев, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц, повлекшем смерть потерпевшего.

Как установлено следствием, 5 октября 2008 года молодые люди, находясь в квартире дома по ул. Строителей поселка Богандинский Тюменского района, до смерти забили 27–летнего пасынка хозяина жилища.

В тот вечер хозяин квартиры и его пасынок находились дома. В это время к ним в гости пришли двое знакомых – несовершеннолетних бездельников, один из которых ранее судим за грабёж. Во время разговора между родственником владельца жилища и одним из гостей произошла ссора, в ходе которой злодей нанёс потерпевшему 10 ударов руками и ногами по голове. Позвав на помощь своего приятеля, злоумышленники нашли деревянные палки и принялись избивать молодого человека вдвоём. Нанеся множество ударов палками, руками и ногами по различным частям его тела, злодеи скрылись с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, сообщили Nashgorod.ru в следственном отделе по Центральному АО Тюмени.

Хозяин квартиры пытался заступиться за своего родственника, однако от полученного по голове удара палкой потерял сознание. Очнувшись, мужчина обнаружил труп пасынка и попросил соседей вызвать милицию. Спустя некоторое время молодые бездельники вернулись на место происшествия, где и были задержаны.

По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, несовершеннолетние заключены под стражу.

Органами предварительного следствия им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

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