В Тюмени осудят подростков, до смерти избивших человека

В тот вечер хозяин квартиры и его пасынок находились дома. В это время к ним в гости пришли двое знакомых – несовершеннолетних бездельников, один из которых ранее судим за грабёж. Во время разговора между родственником владельца жилища и одним из гостей произошла ссора, в ходе которой злодей нанёс потерпевшему 10 ударов руками и ногами по голове. Позвав на помощь своего приятеля, злоумышленники нашли деревянные палки и принялись избивать молодого человека вдвоём. Нанеся множество ударов палками, руками и ногами по различным частям его тела, злодеи скрылись с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, сообщили Nashgorod.ru в следственном отделе по Центральному АО Тюмени.