В Тюмени осудят подростков, до смерти избивших человека

Как установлено следствием, 5 октября 2008 года молодые люди, находясь в квартире дома по ул. Строителей поселка Богандинский Тюменского района, до смерти забили 27–летнего пасынка хозяина жилища.
В тот вечер хозяин квартиры и его пасынок находились дома. В это время к ним в гости пришли двое знакомых – несовершеннолетних бездельников, один из которых ранее судим за грабёж. Во время разговора между родственником владельца жилища и одним из гостей произошла ссора, в ходе которой злодей нанёс потерпевшему 10 ударов руками и ногами по голове. Позвав на помощь своего приятеля, злоумышленники нашли деревянные палки и принялись избивать молодого человека вдвоём. Нанеся множество ударов палками, руками и ногами по различным частям его тела, злодеи скрылись с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, сообщили Nashgorod.ru в следственном отделе по Центральному АО Тюмени.
Хозяин квартиры пытался заступиться за своего родственника, однако от полученного по голове удара палкой потерял сознание. Очнувшись, мужчина обнаружил труп пасынка и попросил соседей вызвать милицию. Спустя некоторое время молодые бездельники вернулись на место происшествия, где и были задержаны.
По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, несовершеннолетние заключены под стражу.
Органами предварительного следствия им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.