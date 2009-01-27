В Тюмени обсудят нововведения в закон об ОСАГО

Напомним, что с 1-го марта этого года должен вступить в силу закон о прямом урегулировании убытков по ОСАГО. То есть, в случае ДТП деньги на ремонт автомобиля можно будет взыскивать не с компании, которая застраховала виновника, а со своего "родного" страховщика. Прямое урегулирование убытков должно было начать применяться еще с прошлого года, но тогда (под лоббистским давлением участников страхового рынка) он был отложен.
Вот и в этом году Российский союз автостраховщиков просит перенести введение этой системы или сделать участие в ней добровольным для компаний, продающих полисы ОСАГО. РСА заявляет, что подобные нововведения хороши в стабильной экономической ситуации. Однако сейчас, в рамках глобального кризиса, система прямого урегулирования может стать дополнительной "подножкой" для страховщиков.
Сама по себе идея прямого урегулирования убытков весьма хороша, считает Александр Меренков, директор страховой компании «Северная Казна» - она широко распространена на Западе, позволяет пострадавшему в ДТП отправиться за выплатой по обязательному автострахованию не в компанию виновника происшествия, а в собственную страховую компанию, что, по идее, ускоряет процесс выплат.
К тому же, с введением данного новшества, становится возможным оформление ДТП без вызова работников ГИБДД, если сумма ущерба не превышает 25 тыс. рублей, нет ущерба жизни и здоровью участников ДТП и они не имеют разногласий по определению виновника происшествия. «По сути, это прорывные, очень передовые технологии, но наш рынок к ним до сих пор не готов», считает эксперт.
О причинах неготовности рынка, разногласиях между страховщиками и перспективах развития страховых компаний в новых условиях рынка – пойдет речь на круглом столе, сообщает АСО PRимер. В его работе примут участие представители Союза автолюбителей Тюмени и страховой компании «Северная Казна».