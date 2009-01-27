В Тюмени обсудят нововведения в закон об ОСАГО

Напомним, что с 1-го марта этого года должен вступить в силу закон о прямом урегулировании убытков по ОСАГО. То есть, в случае ДТП деньги на ремонт автомобиля можно будет взыскивать не с компании, которая застраховала виновника, а со своего "родного" страховщика. Прямое урегулирование убытков должно было начать применяться еще с прошлого года, но тогда (под лоббистским давлением участников страхового рынка) он был отложен.