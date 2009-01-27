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В Тюмени для всех выпускников найдутся учебные места

27 января 2009, 15:22
Как сообщил первый заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Игорь Шишкин, в Тюменской области готовятся к выпускным экзаменам около 10 000 школьников.
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Тюмень

При этом областным и федеральным бюджетом выделяются средства на обучение примерно 15 000 человек во всех образовательных учреждениях. «Естественно, что доля федерального финансирования будет корректироваться», - заметил г-н Шишкин.

Из этих 15-ти тысяч на долю вузов приходится около 5 500 бюджетных мест. Из 82% выпускников, претендующих на поступление в учреждения высшего профессионального образования, на первый курс поступают лишь 60%. «При большой конкуренции и сложности поступления в вузы мы ожидаем в 2009 году приток выпускников школ в СПО и НПО», - заявил Игорь Шишкин. Он же заметил, что большинство региональных вузов находятся в завершающей стадии формирования списка дисциплин, которые необходимы для поступления. Школьники же должны определиться с выбором предполагаемой профессии до 1-го марта.

#Новости#Школы#Тюмень#Таня#Общество
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