В Тюмени для всех выпускников найдутся учебные места

Из этих 15-ти тысяч на долю вузов приходится около 5 500 бюджетных мест. Из 82% выпускников, претендующих на поступление в учреждения высшего профессионального образования, на первый курс поступают лишь 60%. «При большой конкуренции и сложности поступления в вузы мы ожидаем в 2009 году приток выпускников школ в СПО и НПО», - заявил Игорь Шишкин. Он же заметил, что большинство региональных вузов находятся в завершающей стадии формирования списка дисциплин, которые необходимы для поступления. Школьники же должны определиться с выбором предполагаемой профессии до 1-го марта.