В Тобольске ищут нелегальных мигрантов

Работники межмуниципального УВД и Тобольской налоговой инспекции совместно провели проверку городских предприятий, которые привлекают к работе иностранных граждан, сообщает городская интернет-газета Тобольска. Межведомственная комиссия обнаружила нарушения норм пребывания иностранцев на территории России и осуществления ими трудовой деятельности. У многих наемных работников нет разрешения на работу.