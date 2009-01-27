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В Тобольске ищут нелегальных мигрантов

27 января 2009, 16:54
32 нарушения законодательства выявлено в ходе второго этапа операции «Нелегальный мигрант» в Тобольске.

Работники межмуниципального УВД и Тобольской налоговой инспекции совместно провели проверку городских предприятий, которые привлекают к работе иностранных граждан, сообщает городская интернет-газета Тобольска. Межведомственная комиссия обнаружила нарушения норм пребывания иностранцев на территории России и осуществления ими трудовой деятельности. У многих наемных работников нет разрешения на работу.

На некоторых предприятиях не созданы необходимые санитарно-бытовые условия, с гражданами зарубежных стран не заключены трудовые договоры, им не предоставлен пакет социальных услуг.

#Новости#Мигранты#Ксения#Общество
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