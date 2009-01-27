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В России блоггер впервые зарегистрировал себя как СМИ

27 января 2009, 17:21
Блог "Оттенки Серого" стал первым блогом, зарегистрированным в качестве средства массовой информации. Во всяком случае, первым на пост-советском пространстве.

Блог "Оттенки Серого" стал первым блогом, зарегистрированным в качестве средства массовой информации. Во всяком случае, первым на пост-советском пространстве.

Как свидетельствует лицензия на создание СМИ, опубликованная блоггером, его средство массовой информации представляет собой "электронное периодическое издание".

В лицензии записано, что тематика данного блога - "информационно-познавательная, а также реклама в соответствии с законодательством".

О том, зачем блоггер зарегистрировал себя как СМИ, - автор живого журнала пока не сообщает. Отметим, что с юридической точки зрения, блогу сложнее, чем к СМИ применить требования законодательства о юридической ответственности за переданную информацию.

Напомним, блог - это личный сайт пользователя, доступный общественному просмотру и состоящий из регулярно обновляемых записей, изображений и мультимедиа. Предполагает полемику читателя с автором.

Живой журнал, ЖЖ (англ. LiveJournal) - блог-платформа для размещения онлайновых дневников (блогов). Службу открыл в 1999 году американский программист Брэд Фицпатрик. 3 декабря 2007 года компания Six Apart продала службу российской компании "СУП".

#Новости#СМИ#Блоги#Таня#Общество
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