В Петербурге прошла минута молчания в память о героях блокады

Пискаревский мемориал является крупнейшим в мире кладбищем, созданным в годы войны. За почти 900 дней блокады в его братских могилах были погребены около пятисот тысяч человек. Мероприятия также проходят на Смоленском, Серафимовском и Богословском кладбищах в Петербурге.