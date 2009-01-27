В Петербурге прошла минута молчания в память о героях блокады

В 10:55 была объявлена минута молчания. Затем к подножию монумента "Родина-мать" возложили венки высокопоставленные чиновники, среди которых – председатель Совета Федерации Сергей Миронов, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
Пискаревский мемориал является крупнейшим в мире кладбищем, созданным в годы войны. За почти 900 дней блокады в его братских могилах были погребены около пятисот тысяч человек. Мероприятия также проходят на Смоленском, Серафимовском и Богословском кладбищах в Петербурге.
С 19:00 до 22:00 на Ростральных колоннах Васильевского острова будут гореть факелы, а в 21:00 у стен Петропавловской крепости будет дан салют.
Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За это время около 350 тысяч советских солдат было убито, более 600 тысяч жителей города погибли от голода.