В Москве деятелям культуры и искусств вручили премию "Триумф"

В числе пяти главных лауреатов "Триумфа" - пианист Александр Мельников, художник Татьяна Назаренко, актер и режиссер Константин Райкин, народный артист СССР Олег Янковский, который не смог присутствовать на церемонии (он находится в Германии), и премию получал его сын - режиссер Филипп Янковский.
Самым грандиозным триумфатором, при объявлении имени которого весь зал встал, стал оперный режиссер Борис Покровский, отметивший на днях свое 97-летие. Премию вручали его супруге - выдающейся певице, народной артистке СССР Ирине Масленниковой.
Помимо пяти "взрослых" триумфаторов премия вручена и молодым талантам. В числе 18 лауреатов артисты Елизавета Боярская, Виктория Исакова, Евгений Стычкин, режиссер Константин Богомолов, виолончелист Борис Андрианов, балерина Анжелина Воронцова, солист балета Артем Овчаренко и другие.
Председателем жюри премии в этом году стал известный кинорежиссер Вадим Абдрашитов. В числе членов судейства "Триумфа" Владимир Спиваков, Михаил Жванецкий, Ирина Антонова, Олег Табаков, Владимир Васильев, Олег Меньшиков и другие известные деятели культуры. Получить премию из рук такого высокого жюри - особая честь. Об этом говорили все триумфаторы.
"Это очень значимая для меня премия, - сказал Константин Райкин. - В жюри люди, от работы которых я прихожу в восторг и ощущаю гордость за свою страну и ее культуру. Я чувствую некоторую неловкость и стеснение, хотя, конечно же, мне очень приятно".
"Триумф" - независимая премия, учрежденная в 1992 году. Ею поощряются высшие достижения в области литературы и искусства. За время существования престижной награды ею были отмечены известные музыканты, писатели, актеры, журналисты, в том числе Святослав Рихтер, Альфред Шнитке, Виктор Астафьев, Василь Быков, Валерий Гергиев, Георгий Данелия, Петр Фоменко и многие другие.