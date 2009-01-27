В Москве деятелям культуры и искусств вручили премию "Триумф"

"Это очень значимая для меня премия, - сказал Константин Райкин. - В жюри люди, от работы которых я прихожу в восторг и ощущаю гордость за свою страну и ее культуру. Я чувствую некоторую неловкость и стеснение, хотя, конечно же, мне очень приятно".