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В марте тюменцев заворожит «Магия моды»

27 января 2009, 16:19
3 марта в Большом зале Тюменского драматического театра запланировано проведение VII фестиваля-конкурса «Магия моды».
Сюжет
Тюмень

«Магия моды» – это всегда яркое и красочное мероприятие для жителей Тюмени, значимое событие для профессионалов–специалистов предприятий индустрии красоты и сферы бытового обслуживания населения, позволяющее повысить престиж профессий и уровень сервиса оказываемых услуг.

В программе фестиваля:

- конкурсы профессионального мастерства для специалистов индустрии красоты (парикмахеры, мастера ногтевого сервиса и визажного искусства). Мастер-классы, тренинги и выставки;

- конкурс-выставка художественной фотографии «Портрет и мода»;

- фестивальный показ коллекции моделей одежды тюменских модельеров и дизайнеров (детская, молодёжная одежда, костюмы и вечерние платья);

- подведение итогов конкурса на лучшее предприятие.

Победители конкурсов будут направлены на общероссийские, европейские и мировые чемпионаты, сообщает пресс-службы главы администрации города.

Желающим принять участие в фестивале-конкурсе необходимо до 25 февраля направить заявку в адрес управления по товарному рынку и услугам администрации города Тюмени (ул. Мельникайте, 74, каб. 114, тел. 28-09-04).

Мероприятие проводится по инициативе управления по товарному рынку и услугам администрации города Тюмени в тесном сотрудничестве с некоммерческим партнёрством «Объединение предприятий и предпринимателей сферы бытовых услуг Тюменской области» и «Лигой предприятий индустрии красоты».

#Новости#Мода#Тюмень#Таня#Культура
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