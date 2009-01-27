В марте тюменцев заворожит «Магия моды»

«Магия моды» – это всегда яркое и красочное мероприятие для жителей Тюмени, значимое событие для профессионалов–специалистов предприятий индустрии красоты и сферы бытового обслуживания населения, позволяющее повысить престиж профессий и уровень сервиса оказываемых услуг.
В программе фестиваля:
- конкурсы профессионального мастерства для специалистов индустрии красоты (парикмахеры, мастера ногтевого сервиса и визажного искусства). Мастер-классы, тренинги и выставки;
- конкурс-выставка художественной фотографии «Портрет и мода»;
- фестивальный показ коллекции моделей одежды тюменских модельеров и дизайнеров (детская, молодёжная одежда, костюмы и вечерние платья);
- подведение итогов конкурса на лучшее предприятие.
Победители конкурсов будут направлены на общероссийские, европейские и мировые чемпионаты, сообщает пресс-службы главы администрации города.
Желающим принять участие в фестивале-конкурсе необходимо до 25 февраля направить заявку в адрес управления по товарному рынку и услугам администрации города Тюмени (ул. Мельникайте, 74, каб. 114, тел. 28-09-04).
Мероприятие проводится по инициативе управления по товарному рынку и услугам администрации города Тюмени в тесном сотрудничестве с некоммерческим партнёрством «Объединение предприятий и предпринимателей сферы бытовых услуг Тюменской области» и «Лигой предприятий индустрии красоты».