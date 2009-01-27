В марте тюменцев заворожит «Магия моды»

«Магия моды» – это всегда яркое и красочное мероприятие для жителей Тюмени, значимое событие для профессионалов–специалистов предприятий индустрии красоты и сферы бытового обслуживания населения, позволяющее повысить престиж профессий и уровень сервиса оказываемых услуг.