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В феврале в тюменском регионе состоится первая областная ярмарка вакансий рабочих мест

27 января 2009, 12:52
4 февраля 2009 г. на территории городов и районов Тюменской области одновременно будет проведена областная ярмарка вакансий рабочих мест.
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Тюмень

4 февраля 2009 г. на территории городов и районов Тюменской области одновременно будет проведена областная ярмарка вакансий рабочих мест, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента занятости населения Тюменской области.

Основная цель проведения ярмарки – оказание практической помощи гражданам, находящимся в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых кадров.

Приняв участие в ярмарке вакансий, работодатели получат возможность не только провести набор сотрудников, сформировать резерв специалистов, но и организовать презентацию основной деятельности предприятия.

Для соискателей ярмарка вакансий – отличная возможность получить полезную информацию о вакансиях, а также непосредственно получить консультации у представителей различных организаций, познакомиться со спецификой работы организаций, социальных льготах, которые работодатель обеспечивает своим сотрудникам, в целом сравнить условия работы в той или иной компании.

Служба занятости населения Тюменской области приглашает принять участие в ярмарке вакансий работодателей и граждан, находящихся в поиске трудовой деятельности.

Работодатели желающие принять участие в ярмарке могут подавать заявки в Центры занятости населения по месту нахождения организации.

Работодатели г. Тюмени и Тюменского района могут обращаться в центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корп. 2 и по телефонам 21-10-23; 21-17-55.

#Новости#Работа#Тюмень#Ксения#Общество
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