В феврале в тюменском регионе состоится первая областная ярмарка вакансий рабочих мест

4 февраля 2009 г. на территории городов и районов Тюменской области одновременно будет проведена областная ярмарка вакансий рабочих мест, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента занятости населения Тюменской области.
Основная цель проведения ярмарки – оказание практической помощи гражданам, находящимся в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых кадров.
Приняв участие в ярмарке вакансий, работодатели получат возможность не только провести набор сотрудников, сформировать резерв специалистов, но и организовать презентацию основной деятельности предприятия.
Для соискателей ярмарка вакансий – отличная возможность получить полезную информацию о вакансиях, а также непосредственно получить консультации у представителей различных организаций, познакомиться со спецификой работы организаций, социальных льготах, которые работодатель обеспечивает своим сотрудникам, в целом сравнить условия работы в той или иной компании.
Служба занятости населения Тюменской области приглашает принять участие в ярмарке вакансий работодателей и граждан, находящихся в поиске трудовой деятельности.
Работодатели желающие принять участие в ярмарке могут подавать заявки в Центры занятости населения по месту нахождения организации.
Работодатели г. Тюмени и Тюменского района могут обращаться в центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корп. 2 и по телефонам 21-10-23; 21-17-55.