В Будапеште открывается саммит, посвященный строительству газопровода Nabucco в обход России

В консорциуме по строительству этого газопровода накануне подтвердили, что стабильное финансирование проекта не прекращается, несмотря на кризис. Более того, планируется увеличить финансирование строительства на 30% за счет других участников консорциума, в который кроме OMV и RWE входят также венгерская компания MOL, румынская Transgaz, болгарская Bulgargaz и турецкая Botas.