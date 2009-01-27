В Будапеште открывается саммит, посвященный строительству газопровода Nabucco в обход России

Однако к настоящему моменту энтузиазм крупных членов ЕС по поводу реализации дорогостоящего проекта серьезно снизился.
Крупные государства-члены Европейского союза не проявляют должного интереса к проекту газопровода Nabucco. Они имеют собственные возможности обеспечения газом и, поэтому, их позиция серьезно отличается от остальных стран-партнеров по организации. Об этом заявил накануне премьер-министр Чехии Мирек Тополанек.
Проект Nabucco, реализация которого получила особое значение после недавней приостановки транзитных поставок российского газа в Центральную и Западную Европу, готовы "вербально поддержать" все государства-члены Евросоюза. "Фактически же некоторых этот проект волнует значительно меньше", - цитирует агентство чешского премьера, председательствующий в ЕС. По его словам, сдержанную позицию занимают Германия, Франция, Великобритания и Италия.
Строительством газопровода Nabucco, протяженностью более 3,3 тысячи километров их Турции в Австрию, занимаются совместно OMV и RWE. Стоимость проекта оценивается в 11,1 млрд. долларов. Как предполагается, новая каспийская газотранспортная система могла бы обеспечить наполнение Nabucco топливом.
В консорциуме по строительству этого газопровода накануне подтвердили, что стабильное финансирование проекта не прекращается, несмотря на кризис. Более того, планируется увеличить финансирование строительства на 30% за счет других участников консорциума, в который кроме OMV и RWE входят также венгерская компания MOL, румынская Transgaz, болгарская Bulgargaz и турецкая Botas.