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Уральская йога в Тюмени

27 января 2009, 10:22
28 февраля – 1 марта в CityFitness состоятся мастер-классы Егора Ротова.
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Тюмень

28 февраля – 1 марта в CityFitness состоятся мастер-классы Егора Ротова.

CityFitness представляет в Тюмени Уральский центр йоги Айенгара

Программа мастер-классов:

28 февраля - Yoga start - для новичков

1 марта - Yoga level - для тех, кто имеет опыт практики

В клубе уже началась предварительная продажа билетов. Стоимость 1 дня для клиента клуба - 1000 рублей; для «не клиента» - 1500 руб. Количество мест ограничено.

Егор Ротов занимается йогой Айенгара с 1990 года. Преподает с 1999 года. Основатель и руководитель Уральского Центра Айенгар йоги. Является членом Технического комитета Российской Ассоциации Айенгар йоги. Был первым преподавателем метода Айенгара в Екатеринбурге, имеющим Международный Сертификат RIMYI (Института Йоги памяти Рамамани Айенгар, г. Пуна, Индия). Регулярно посещает занятия в RIMYI и интенсивы, проходящие в парижском центре Айенгар йоги. А также семинары и мастер-классы, проводимые Мастерами йоги из США, Италии и других стран.

Подробности: на рецепции, а так же у фитнес-менеджера клуба CityFitness, тел. + (3452) 46 44 40

#Новости#Спорт#Тюмень#Ксения
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