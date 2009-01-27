Уральская йога в Тюмени

Егор Ротов занимается йогой Айенгара с 1990 года. Преподает с 1999 года. Основатель и руководитель Уральского Центра Айенгар йоги. Является членом Технического комитета Российской Ассоциации Айенгар йоги. Был первым преподавателем метода Айенгара в Екатеринбурге, имеющим Международный Сертификат RIMYI (Института Йоги памяти Рамамани Айенгар, г. Пуна, Индия). Регулярно посещает занятия в RIMYI и интенсивы, проходящие в парижском центре Айенгар йоги. А также семинары и мастер-классы, проводимые Мастерами йоги из США, Италии и других стран.