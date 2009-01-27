Уральская йога в Тюмени

CityFitness представляет в Тюмени Уральский центр йоги Айенгара
Программа мастер-классов:
28 февраля - Yoga start - для новичков
1 марта - Yoga level - для тех, кто имеет опыт практики
В клубе уже началась предварительная продажа билетов. Стоимость 1 дня для клиента клуба - 1000 рублей; для «не клиента» - 1500 руб. Количество мест ограничено.
Егор Ротов занимается йогой Айенгара с 1990 года. Преподает с 1999 года. Основатель и руководитель Уральского Центра Айенгар йоги. Является членом Технического комитета Российской Ассоциации Айенгар йоги. Был первым преподавателем метода Айенгара в Екатеринбурге, имеющим Международный Сертификат RIMYI (Института Йоги памяти Рамамани Айенгар, г. Пуна, Индия). Регулярно посещает занятия в RIMYI и интенсивы, проходящие в парижском центре Айенгар йоги. А также семинары и мастер-классы, проводимые Мастерами йоги из США, Италии и других стран.
Подробности: на рецепции, а так же у фитнес-менеджера клуба CityFitness, тел. + (3452) 46 44 40