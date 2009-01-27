Тюменки, убившие квартиранта, проведут в тюрьме по 9,5 лет

Следствием установлено, что медик - Елена Мурто познакомилась с потерпевшим несколько лет назад. Он нигде не работал и имел большую задолженность по коммунальным платежам за двухкомнатную квартиру. Мурто погасила все его долги и впустила жить в свою комнату в пансионате. Новый жилец сдал собственную квартиру внаем, а получаемые деньги передавал Мурто в счет уплаты долга. С сентября 2007 года с ними стала проживать и Нестерова.