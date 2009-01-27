Тюменки, убившие квартиранта, проведут в тюрьме по 9,5 лет

Верховный Суд РФ оставил без изменений приговор Тюменского областного суда, которым осуждены 37-летняя Елена Мурто, 23-летняя Алёна Нестерова, 35-летний Александр Орлов и 39-летний Андрей Турбаков.
Напомним, что молодые женщины были признаны виновными в убийстве 40-летнего знакомого в ночь с 5 на 6 декабря 2007 года, а Орлов и Турбаков - в укрывательстве этого преступления.
Следствием установлено, что медик - Елена Мурто познакомилась с потерпевшим несколько лет назад. Он нигде не работал и имел большую задолженность по коммунальным платежам за двухкомнатную квартиру. Мурто погасила все его долги и впустила жить в свою комнату в пансионате. Новый жилец сдал собственную квартиру внаем, а получаемые деньги передавал Мурто в счет уплаты долга. С сентября 2007 года с ними стала проживать и Нестерова.
Компания с трудом уживалась в небольшой комнате, поскольку мужчина был очень неряшлив. На этой почве часто происходили ссоры. Накануне трагедии ситуация и вовсе накалилась, в связи с чем молодые женщины решили проучить квартиранта. Мурто вставила в рот своей жертвы кляп из туалетной бумаги, а Нестерова заткнула обрывками бумаги носовые проходы. После этого злодейки связали мужчине руки, заклеили лейкопластырем рот и обмотали лицо полотенцем. Потерпевший от удушья скончался на месте.
С целью сокрытия преступления злоумышленницы расчленили труп ножовкой. Совместно с Орловым и Турбаковым они на автомашине «ВАЗ-2109» попытались вывезти тело убитого за пределы Тюмени, но по дороге были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Тюменской области доказательств признал Мурто и Нестерову виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и назначил каждой наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Орлов и Турбаков осуждены по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления) к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Решением Верховного Суда РФ приговор признан законным и оставлен без изменений, сообщает прокуратура области.