«Тюменьэнерго» участвует в подготовке квалифицированных кадров

Подготовка кадров для энергосистемы юга области будет происходить при участии специалистов Южных электрических сетей.
В первой группе студентов-электромонтеров сегодня обучается свыше 20 человек. По словам преподавателя Евгения Кожина, который сам является энергетиком со стажем, по итогам обучения вчерашние школьники овладеют востребованной на сегодняшний день на рынке труда профессией. Теоретические навыки заводоуковские студенты будут закреплять на практике, это неотъемлемая часть в подготовке квалифицированных рабочих специальностей, единодушны преподаватели и практики «большой электроэнергетики».
Будущие электромонтеры уже получили возможность «увидеть электроэнергетику» изнутри. Первое практическое занятие в рамках производственного обучения состоялось на объектах Южных электросетей. Студенты увидели действующее оборудование, побывали в высоковольтной лаборатории, посетили производственные объекты, в том числе мастерскую по ремонту трансформаторов. Первокурсники-электромонтеры также познакомились с работой диспетчеров, которые следят за процессами на электросетевых объектах предприятия. В производственном обучении преподаватели и энергетики большое внимание уделяют технологии проведения работ и правилам техники безопасности, работе с инструментами, особенностям обслуживания разного типа электротехнического оборудования.
«Студенты не случайно осваивают новую профессию непосредственно на производстве - знакомятся с работой оборудования высокого напряжения, узнают о функционировании системы электроснабжения. Мы заинтересованы в подготовке технически подкованных специалистов, от работы которых в будущем во многом зависит ее устойчивое функционирование, а значит и бесперебойное электроснабжение потребителей», считает и.о. директора Южных электросетей Юрий Волков.
Южные электрические сети имеют опыт сотрудничества с учебными заведениями по подготовке кадров для энергосистемы юга области. Производственную практику на предприятии проходят студенты-энергетики из Ялуторовского аграрного колледжа. Впоследствии многие выпускники возвращаются в Южные электросети уже в качестве молодых специалистов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ОАО «Тюменьэнерго»
Участие в производственном обучении студентов профильных специальностей – часть кадровой политики ОАО «Тюменьэнерго». В целях профориентации молодежи в филиалах энергокомпании также проходят «Дни открытых дверей» для студентов профильных учебных заведений. «Электроэнергетика является перспективной и динамично развивающейся отраслью, поэтому компания приветствует приток молодых специалистов», отметил заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Павел Михеев. В действительности ставка энергетиков на молодое поколение дает результаты: в тюменском регионе работниками предприятий энергосистемы становится значительное число выпускников специализированных учебных заведений.