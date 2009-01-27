«Тюменьэнерго» участвует в подготовке квалифицированных кадров

В первой группе студентов-электромонтеров сегодня обучается свыше 20 человек. По словам преподавателя Евгения Кожина, который сам является энергетиком со стажем, по итогам обучения вчерашние школьники овладеют востребованной на сегодняшний день на рынке труда профессией. Теоретические навыки заводоуковские студенты будут закреплять на практике, это неотъемлемая часть в подготовке квалифицированных рабочих специальностей, единодушны преподаватели и практики «большой электроэнергетики».